Экономика
РБКФНС отчиталась о первых 44 тыс. получателей грантов на выплату зарплат
Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге.
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Глава ФНС: МСП начнут получать субсидии 1 МРОТ на сотрудника 13-14 мая
Интерфакс - Россиявчера в 07:39
ФНС: МСП из пострадавших отраслей начнут 13-14 мая получать субсидии на сотрудников
Вести.Ruвчера в 06:55
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Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Общество
В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17
В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
Общество
Минпросвещения разъяснило порядок сдачи ЕГЭ в этом году
Выпускникам 11-х классов, которые планируют обучаться в российских вузах, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в учебное заведение и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ, исходя из того, на какой факультет планируется поступать.
Известия вчера в 10:41
Общество
Сечин попросил освободить от налогов инвестиции «Роснефти» в генетику
На совещании по развитию генетики у президента глава "Роснефти" Игорь Сечин попросил исключить инвестиции его компании в генетику из налогооблагаемой базы.
Интерфакс 07:59
Здоровье
Пациентов с пневмониями из Ярославля отправят в районные больницы
В Тутаевскую ЦРБ отправляют пациентов из Дзержинского района областного центра.
REGNUM 07:08
Здоровье
В России выявили новое клиническое проявление коронавируса
В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
Политика
Польша не разделила позицию Германии о виновнике Второй мировой войны
Газета.Ru вчера в 13:28
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
Экономика
В США спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России
Вашингтон, 14 мая 2020, 11:18 — REGNUM В новом сельскохозяйственном году Россия соберёт внушительный урожай пшеницы — 77 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году.
REGNUM 04:18
Общество
Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса
Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа.
Известия 08:10
Общество
Песков рассказал, как заразился коронавирусом
РИА Новости вчера в 16:59
Авто
Названа стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
Автоблогер Андрей Макар выяснил, что дешевле: приобрести новую LADA Vesta у дилера или собрать автомобиль по запчастям.
Автоновости дня вчера в 08:10
Игры
Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы
Компании 2K и Hangar 13 анонсировали переиздание культовой трилогии Mafia и опубликовали на YouTube 30-секундный тизер.
Российская газета 03:32
Общество
Эколог из Бразилии назвал возможное место возникновения новой пандемии
По мнению эколога, который изучает воздействие человека на экосистемы лесов Амазонии, человеческое воздействие на среду обитания животных — она из возможных причин возникновение нового коронавируса — на территории Бразилии быстро усиливается и также и из-за уничтожения лесов.
REGNUM 08:16
Наука
Ученые обнаружили новые характерные признаки COVID-19
В ответ на пандемию COVID-19 учеными из 50 стран был создан Всемирный консорциум по хемосенсорным наукам (GCCR), который проводит исследования влияния новой коронавирусной инфекции на функционирование всех хемосенсорных систем — обоняние, вкус и так называемой тригеминальной чувствительности в полости рта, не связанной с восприятием вкуса или запаха.
РИА Новости 09:20
Происшествия
Курский «вор в законе» Панюшин задержан на Украине
Виктор Панюшин из Курска, который в криминальной среде известен как "Пан", имеет статусы "вора в законе" и "смотрящего" по Курской области, задержан в Украине.
Друг для друга (Курск) 05:33
Футбол
Юрий Семин покинет пост главного тренера «Локомотива»
РИА Новости 09:38
Политика
Путин призвал обеспечить оформление прав на вакцину от коронавируса
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что вакцину Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» против COVID-19 зарегистрируют в сентябре.
RT на русском 08:31
Общество
Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
РБК 06:03
Политика
Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США
Напомним, в законопроекте, внесенном в Сенат Конгресса США сенатором Линдси Грэмом, предусмотрена возможность введения санкций в отношении Китая, если он откажется сотрудничать и не предоставит полный отчет о событиях, приведших к вспышке коронавируса.
Инфорос 04:02
Общество
В России построят 25 заводов по утилизации отходов
«Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ договорились о строительстве не менее 25 заводов энергоутилизации отсортированных коммунальных отходов.
Lenta.ru 01:27
Наука
Китайские врачи впервые вылечили сердце инъекцией стволовых клеток
В Китае впервые для лечения болезней сердца использовали инъекцию стволовых клеток.
Pravda.Ru 07:59
Политика
Министр образования Валерий Фальков переболел коронавирусом
Президент России Владимир Путин сообщил, что глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков переболел COVID-19.
РИА Новости 08:11
Единоборства
Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова
Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме.
Экспресс газета 05:16
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Здоровье
Роспотребнадзор: переболевший может оставаться носителем коронавируса
В Роспотребнадзоре заявили, что переболевший коронавирусом человек некоторое время может оставаться бессимптомным носителем вируса.
Аргументы и Факты 08:14
Общество
Должникам сохранят прожиточный минимум
Законопроект, устанавливающий порядок взыскания средств с должника, чьи доходы не превышают прожиточного минимума, внесли в Государственную Думу.
Парламентская газета 04:34