В Федеральной налоговой службе рассказали, что первые 44 тысяч предпринимателей уже получили выплаты в 1 МРОТ на работника. Об этом на брифинге в правительстве в четверг заявил глава ведомства Даниил Егоров.

Первые 44 тыс. предпринимателей получили выплаты в 1 МРОТ на работника

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