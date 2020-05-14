Экономика
РЕН ТВПервые 44 тыс. предпринимателей получили выплаты в 1 МРОТ на работника
В Федеральной налоговой службе рассказали, что первые 44 тысяч предпринимателей уже получили выплаты в 1 МРОТ на работника. Об этом на брифинге в правительстве в четверг заявил глава ведомства Даниил Егоров.
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ФНС: МСП из пострадавших отраслей начнут 13-14 мая получать субсидии на сотрудников
Вести.Ru13 мая в 06:55
ФНС не обнаружила мошенников среди подающих на получение субсидии бизнесменов
Агентство Москва14 мая в 05:00
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 04:34, Ашберн
Музыка
Стал известен формат финала «Евровидения-2020»
Культуромания вчера в 12:54
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Общество
В Татарстане зафиксировано 84 новых случая заражения коронавирусом
Сегодня в Республике Татарстан подтверждено 84 новых случая заражения коронавирусом, 1 случай завозной, 83 — контактные.
Татар-информ 03:45
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
Происшествия
Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело
Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело.
РБК 14 мая в 07:45
Политика
«Радио Свобода» попалось на примитивном фейке об очередях в России
Признанное в России иностранным агентом «Радио Свобода» в очередной раз попалось на вранье.
ФАН вчера в 07:57
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки в России зафиксировали 9200 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах.
Lenta.ru 03:52
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru вчера в 06:40
Спорт
Обвинение тренера в изнасиловании, разводы и продажа олимпийских медалей. Скандалы Ольги Корбут
StarHit.ru 02:00
Единоборства
Фергюсон ответил Нурмагомедову на слова поддержки
Российская газета 03:28
Политика
Financial Times опубликовала ответ посла России на статью о COVID-19
Британская газета Financial Times опубликовала письмо посла РФ в Великобритании Андрея Келина по поводу публикации издания о смертности пациентов с COVID-19 в России.
РИА Новости вчера в 20:12
Гаджеты
Apple представит бюджетный iPad на 10 дюймов и новый iPad Mini
Компания Apple намерена представить бюджетный iPad с экраном 10 дюймов и новый iPad Mini.
Актуальные Новости вчера в 03:47
Общество
Волгоградцам бесплатно раздадут маски и перчатки
В каждый индивидуально упакованный комплект входят маска со сменными защитными фильтрами и перчатки многоразового использования.
МТВ онлайн 14 мая в 03:10
Общество
МЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы
«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 21:23
Здоровье
В Минздраве объяснили, как ведется статистика умерших от коронавируса
Главный внештатный патологоанатом министерства здравоохранения России Георгий Франк рассказал в комментарии телеканалу «Звезда», как ведутся подсчеты жертв COVID-19.
Live24 03:57
Кино
Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru 14 мая в 14:33
Общество
СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»
BFM.ru вчера в 11:46
Общество
В Крыму отменили режим самоизоляции
Режим самоизоляции действует в Крыму с 3 апреля. В регионе зафиксировано 245 случаев COVID-19, два человека умерли.
Коммерсантъ 00:48
Гаджеты
Грядущие флагманы Huawei P50 и Huawei Mate 40 уже тестируют
Известный исайдер Эван Блэсс (Evan Blass), известный под ником @evleaks, опубликовал на своей страничке в Twitter информацию о том, что компания Huawei уже начала тестирование смартфонов Huawei P50 и Huawei Mate 40.
iXBT.com 00:31
Армия и оружие
Пушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше
Член Совета Федерации Алексей Пушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше, предложив нынешним американским властям ознакомиться с историей Карибского кризиса 1962 года.
Известия вчера в 21:52
Общество
Еще 1470 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
В Москве вылечились от коронавируса еще 1470 пациентов. Такими данными в субботу, 16 мая, поделилась заммэра столицы Анастасия Ракова.
Известия 02:50
Общество
В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM вчера в 19:59
Общество
В России за сутки коронавирусом заразились 9,2 тыс. человек. Это минимум с 1 мая
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 9 200, что стало самым низким показателем с 1 мая.
ТАСС 03:36
Шоу-бизнес
Излечившаяся от коронавируса Бабкина возвращается на Первый канал
Народная артистка России исполнительница Надежда Бабкина возвращается к работе на телевидение вместе со своим соведущим Александром Васильевым.
Слово и Дело 02:20
Общество
Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови
Среди инфицированных коронавирусом пациентов чаще всего встречаются люди со второй группой крови.
Известия вчера в 09:09
Общество
Главврач больницы в Коммунарке оценил состояние пациентов
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что на лечении в медучреждении находятся 272 пациента, из них 9% — в крайне тяжёлом состоянии.
RT на русском 03:41
Общество
В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
Правительство Италии намерено снять запрет на передвижение между регионами, а также на въезд и выезд из страны с 3 июня, говорится в пресс-релизе Совета министров, опубликованном на сайте правительства.
РИА Новости вчера в 23:15