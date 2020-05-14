Экономика

РЕН ТВРЕН ТВПервые 44 тыс. предпринимателей получили выплаты в 1 МРОТ на работника

В Федеральной налоговой службе рассказали, что первые 44 тысяч предпринимателей уже получили выплаты в 1 МРОТ на работника. Об этом на брифинге в правительстве в четверг заявил глава ведомства Даниил Егоров.
Читать в источнике
Комментировать266

Подробнее о событии

По данным ФНС, субсидии в один МРОТ на сотрудника уже получили 44 тыс. ИП

Финмаркет14 мая в 07:12

Компаниям выплатят субсидию на зарплаты в случае погашения долгов

Российская газета14 мая в 06:01

Субсидии на зарплаты малому бизнесу пообещали перечислить с 13-14 мая

Интерфакс13 мая в 06:44

ФНС: МСП из пострадавших отраслей начнут 13-14 мая получать субсидии на сотрудников

Вести.Ru13 мая в 06:55

В Ярославле затягивается получение субсидии для пострадавших отраслей

REGNUM13 мая в 05:52

ФНС не обнаружила мошенников среди подающих на получение субсидии бизнесменов

Агентство Москва14 мая в 05:00

Как идет процесс получения субсидии в виде одного МРОТ на сотрудника?

BFM.ru13 мая в 04:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 04:34, Ашберн
Здоровье

За сутки коронавирусом в Саратовской области заболели 107 человек

Регион 64 01:16
610
Музыка

Стал известен формат финала «Евровидения-2020»

Культуромания вчера в 12:54
12
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
1,9K
Общество

В Татарстане зафиксировано 84 новых случая заражения коронавирусом

Сегодня в Республике Татарстан подтверждено 84 новых случая заражения коронавирусом, 1 случай завозной, 83 — контактные.
Татар-информ 03:45
153
Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей

В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
1,7K
Происшествия

Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело

Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело.
РБК 14 мая в 07:45
332
Политика

«Радио Свобода» попалось на примитивном фейке об очередях в России

Признанное в России иностранным агентом «Радио Свобода» в очередной раз попалось на вранье.
ФАН вчера в 07:57
3
Общество

Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки в России зафиксировали 9200 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах.
Lenta.ru 03:52
1
Экономика

В России резко сократился прирост сбережений граждан

Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru вчера в 06:40
586
Спорт

Обвинение тренера в изнасиловании, разводы и продажа олимпийских медалей. Скандалы Ольги Корбут

StarHit.ru 02:00
Единоборства

Фергюсон ответил Нурмагомедову на слова поддержки

Российская газета 03:28
Политика

Financial Times опубликовала ответ посла России на статью о COVID-19

Британская газета Financial Times опубликовала письмо посла РФ в Великобритании Андрея Келина по поводу публикации издания о смертности пациентов с COVID-19 в России.
РИА Новости вчера в 20:12
22
Гаджеты

Apple представит бюджетный iPad на 10 дюймов и новый iPad Mini

Компания Apple намерена представить бюджетный iPad с экраном 10 дюймов и новый iPad Mini.
Актуальные Новости вчера в 03:47
3
Общество

Волгоградцам бесплатно раздадут маски и перчатки

В каждый индивидуально упакованный комплект входят маска со сменными защитными фильтрами и перчатки многоразового использования.
МТВ онлайн 14 мая в 03:10
64
Общество

МЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы

«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 21:23
654
Здоровье

В Минздраве объяснили, как ведется статистика умерших от коронавируса

Главный внештатный патологоанатом министерства здравоохранения России Георгий Франк рассказал в комментарии телеканалу «Звезда», как ведутся подсчеты жертв COVID-19.
Live24 03:57
5
Кино

Скончалась актриса Алла Мещерякова

Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru 14 мая в 14:33
90
Общество

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru вчера в 11:46
3,2K
Общество

В Крыму отменили режим самоизоляции

Режим самоизоляции действует в Крыму с 3 апреля. В регионе зафиксировано 245 случаев COVID-19, два человека умерли.
Коммерсантъ 00:48
123
Гаджеты

Грядущие флагманы Huawei P50 и Huawei Mate 40 уже тестируют

Известный исайдер Эван Блэсс (Evan Blass), известный под ником @evleaks, опубликовал на своей страничке в Twitter информацию о том, что компания Huawei уже начала тестирование смартфонов Huawei P50 и Huawei Mate 40.
iXBT.com 00:31
Армия и оружие

Пушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше

Член Совета Федерации Алексей Пушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше, предложив нынешним американским властям ознакомиться с историей Карибского кризиса 1962 года.
Известия вчера в 21:52
21
Общество

Еще 1470 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

В Москве вылечились от коронавируса еще 1470 пациентов. Такими данными в субботу, 16 мая, поделилась заммэра столицы Анастасия Ракова.
Известия 02:50
346
Общество

В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
2,2K
Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
381
Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM вчера в 19:59
2,6K
Общество

В России за сутки коронавирусом заразились 9,2 тыс. человек. Это минимум с 1 мая

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 9 200, что стало самым низким показателем с 1 мая.
ТАСС 03:36
6
Шоу-бизнес

Излечившаяся от коронавируса Бабкина возвращается на Первый канал

Народная артистка России исполнительница Надежда Бабкина возвращается к работе на телевидение вместе со своим соведущим Александром Васильевым.
Слово и Дело 02:20
1
Общество

Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови

Среди инфицированных коронавирусом пациентов чаще всего встречаются люди со второй группой крови.
Известия вчера в 09:09
1K
Общество

Главврач больницы в Коммунарке оценил состояние пациентов

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что на лечении в медучреждении находятся 272 пациента, из них 9% — в крайне тяжёлом состоянии.
RT на русском 03:41
15
Общество

В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня

Правительство Италии намерено снять запрет на передвижение между регионами, а также на въезд и выезд из страны с 3 июня, говорится в пресс-релизе Совета министров, опубликованном на сайте правительства.
РИА Новости вчера в 23:15
16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное