Экономика
РБКФНС отчиталась о первых 44 тыс. получателей грантов на выплату зарплат
Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге.
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ФНС: МСП из пострадавших отраслей начнут 13-14 мая получать субсидии на сотрудников
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