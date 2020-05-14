Экономика

РБКРБКФНС отчиталась о первых 44 тыс. получателей грантов на выплату зарплат

Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге.
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По данным ФНС, субсидии в один МРОТ на сотрудника уже получили 44 тыс. ИП

Финмаркет14 мая в 07:12

Субсидии на зарплаты малому бизнесу пообещали перечислить с 13-14 мая

Интерфакс13 мая в 06:44

ФНС не обнаружила мошенников среди подающих на получение субсидии бизнесменов

Агентство Москва14 мая в 05:00

ФНС: МСП из пострадавших отраслей начнут 13-14 мая получать субсидии на сотрудников

Вести.Ru13 мая в 06:55

В Ярославле затягивается получение субсидии для пострадавших отраслей

REGNUM13 мая в 05:52

Компаниям выплатят субсидию на зарплаты в случае погашения долгов

Российская газета14 мая в 06:01

Как идет процесс получения субсидии в виде одного МРОТ на сотрудника?

BFM.ru13 мая в 04:34
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Vprognoze.ru 14 мая в 16:24
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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
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Космос

НАСА планирует пять выходов в открытый космос с борта МКС в июне

Американские астронавты в июне совершат пять выходов в открытый космос с борта Международной космической станции, следует из материалов НАСА, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 20:20
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В Минобороны рассказали о возвращении российских военных из Сербии

Три рейса с российскими военными специалистами, помогавшими в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Сербии, запланированы на субботу, 16 мая.
RT на русском 01:13
Общество

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На сайте Кремля опубликован очередной пакет поручений президента в рамках борьбы с коронавирусом в России.
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В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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Россия сократила вложения в государственные облигации США больше чем в три раза — с $12,58 млрд в феврале до $3,85 млрд в марте.
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Общество

Минздрав Кузбасса ответил на жалобы медиков

Сотрудники скорой помощи Анжеро-Судженска, опубликовавшие видеообращение к властям, не имеют права на получение стимулирующих федеральных и региональных выплат, поскольку не работают непосредственно с зараженными COVID-19.
Российская газета вчера в 07:42
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Происшествия

Анатолию Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства

Быкова задержали по подозрению в организации двойного убийства 7 мая, суд арестовал его до 4 июля.
Ведомости вчера в 06:00
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Политика

Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии

Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM вчера в 06:26
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Общество

На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя «супертелочкой»

РИА Новости вчера в 08:47
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Общество

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru вчера в 11:46
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Политика

В России перечислили желающие выйти из состава Украины области

Украина может потерять несколько областей из-за глубокого раскола в обществе.
Lenta.ru 01:02
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Общество

В МВД рассказали о последствиях отказа от теста на коронавирус

«На практике действия граждан связаны с нарушением требования об изоляции в домашних условиях либо в специально созданных обсервационных пунктах», - приводит сообщение МВД 16 мая ТАСС.
Известия 01:07
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Общество

МЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы

«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 21:23
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Общество

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За последние сутки от последствий коронавируса в Москве умерли 74 человек. Об этом говорится в сообщении столичного оперативного штаба.
РБК вчера в 16:29
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Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
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Здоровье

Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака

Академик РАН, заслуженный врач РФ, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн ответил в Instagram на вопросы пациентов.
Российская газета вчера в 22:10
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Общество

Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 14 мая в 14:21
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Общество

Викторию Боню выгнали из магазина косметики в Монако

ФАН вчера в 12:28
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Футбол

Мещеряков прокомментировал призыв фанатов «Локомотива» к его отставке

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал призыв объединения болельщиков клуба отправить в отставку руководство столичной команды.
РИА Новости вчера в 14:52
Общество

РПЦ отказалась от мозаики со Сталиным в храме в парке «Патриот»

РПЦ приняла решение отказаться от мозаики с изображением Иосифа Сталина в главном храме Вооруженных сил, который был построен в парке «Патриот» в Московской области, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК вчера в 23:30
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Общество

В Кузбассе за сутки выявили ещё 11 случаев заражения коронавирусом

В стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 6461 человек.
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Здоровье

Власти пригрозили снова ужесточить режим самоизоляции в Пермском крае

В Пермском крае выявлено 50 новых заболевших коронавирусом.
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Samsung представила Galaxy A21s с аккумулятором на 5000 мАч

Samsung анонсировала новый смартфон Samsung Galaxy A21s.
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Путешествия

В России начали аннулировать июньские туры за границу

Российские туроператоры начали аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с вылетом в июне.
Lenta.ru вчера в 15:12
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Музыка

Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате

Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
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Общество

Оценена вероятность заражения коронавирусом на улице

В окружающей среде коронавирус теряет инфекционную активность, поэтому, не контактируя с людьми на улице, заразиться невозможно, заявил эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
Известия вчера в 21:08
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В Новосибирской области выявили 64 случая коронавируса

В Новосибирской области за минувшие сутки выявили 64 новых случая коронавирусной инфекции, об этом сообщили утром 16 мая в оперативном штабе.
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