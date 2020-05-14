Экономика
РБКФНС отчиталась о первых 44 тыс. получателей грантов на выплату зарплат
Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге.
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ФНС не обнаружила мошенников среди подающих на получение субсидии бизнесменов
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На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя «супертелочкой»
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BFM.ru вчера в 11:46
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Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве
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В Пермском крае выявлено 50 новых заболевших коронавирусом.
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