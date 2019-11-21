Экономика

Парламентская газетаПарламентская газетаФНС увеличила поступления налогов в федеральный бюджет

Федеральная налоговая служба (ФНС) с января по октябрь этого года направила в федеральный бюджет 10,5 триллиона рублей, это на 7,1 процента больше, чем годом ранее, рассказал глава ведомства Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.
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Российская газета10:32

В День работника налоговых органов Михаил Мишустин выступил на заседании расширенной коллегии ФНС России

Worldtaxes.ru04:42

Глава ФНС: Повышение НДС не привело к ускорению инфляции

REGNUM06:16

ФНС отчиталась о росте налоговых сборов почти в 1,5 раза за пять лет

РБК05:00

С россиян начали собирать в полтора раза больше налогов

Lenta.ru07:16

За 10 месяцев поступление налогов в консолидированный бюджет выросло на 7,9% - глава ФНС

Финмаркет03:53

ФНС за 10 месяцев увеличила поступления налогов в бюджет до 10,5 трлн рублей

ТАСС03:43
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 19:31, Ашберн
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