Экономика

РБКРБКФНС отчиталась о росте налоговых сборов почти в 1,5 раза за пять лет

Поступление налогов в реальном выражении в течение пяти лет выросло в 1,4 раза, сообщил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на коллегии в День работника налоговых органов, передал корреспондент РБК.
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