Перечисления в федеральный бюджет Федеральной налоговой службы в 2019 году выросли на 5,7%, до 12,6 трлн рублей, заявил глава ФНС Даниил Егоров на коллегии ведомства.

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Глава ФНС РФ Даниил Егоров Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Федеральная налоговая служба ( ФНС ) в 2019 году перечислила в бюджет РФ 12,6 трлн рублей, что на 5,7% больше предыдущих показателей. Об этом сообщил глава ФНС РФ Даниил Егоров на коллегии ведомства.

ФНС перечислила в бюджет налоги за 2019 год

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