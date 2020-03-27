Общество
Rambler News ServiceФНС перенесла срок сдачи годовой отчетности
Срок сдачи бухгалтерской отчётности за 2019 год переносится с 30 марта на 6 апреля из-за длинных выходных, сообщила пресс-служба Федеральной налоговой службы (ФНС). По закону отчетность в налоговую за предыдущий год нужно предоставить не позднее трёх месяцев с начала года.
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Кино
Джаред Лето и живой вампир на постере кинокомикса «Морбиус»
Вампир пострадал от вируса меньше прочих. В Сети появился постер предстоящего фильма «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.
Шоу-бизнес
Жена Льва Лещенко рассказала о его состоянии
Армия и оружие
Российские вирусологи прибыли в Италию для борьбы с коронавирусом
Российские военные вирусологи приехали в итальянский Бергамо, чтобы принять участие в борьбе с коронавирусом.
Общество
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Происшествия
В Москве умерла пациентка с коронавирусом
Женщина 56 лет с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией умерла в Москве.
Здоровье
В России готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусом
Как сообщил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Николай Малышев, все российские специалисты готовятся «к взрывной ситуации по типу ядерной реакции» по поводу распространения заболевания.
Общество
В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт
В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Общество
Названы размеры штрафов для нарушителей карантина
Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Политика
Россия направила протест La Stampa из-за ее публикации о помощи Италии
Посольство России в Италии выразило протест газете La Stampa в связи с ее публикацией о российской помощи, которую направили в страну для борьбы с коронавирусом.
Происшествия
Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
Футбол
FIFPro обеспокоена расторжением клубами контрактов и снижением зарплат
Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) обеспокоена расторжением клубами контрактов с игроками и снижением в одностороннем порядке их зарплат.
Происшествия
Власти Москвы заявили о пойманном с помощью камер нарушителе карантина
На домашнем лечении в Москве находятся около 100 человек.
Общество
Трамп подписал закон о стимулирующих экономику мерах на $2 трлн
Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу закон о стимулирующих экономику мерах в размере более $2 трлн, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса.
Политика
Россия внесла в ГА ООН резолюцию о борьбе с коронавирусом
Российские представители в ООН предложили на рассмотрение Генассамблеи резолюцию, в которой прописаны меры по борьбе с коронавирусом.
Гаджеты
Анонсирован смартфон Xiaomi Mi 10 Lite с поддержкой 5G за 350 евро
Сегодня на европейском рынке был представлен смартфон Xiaomi Mi 10 Lite, который имеет поддержку сетей пятого поколения.
Игры
Вышел новый трейлер ремейка «Resident Evil 3» про Джилл Валентайн
До ремейка «Resident Evil 3» осталась всего одна неделя и компания Capcom выпустила новый трейлер, посвященный главному герою Джилл Валентайн.
Происшествия
Первый случай подозрения на коронавирус выявили в Иркутской области
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Самаре выписали первого пациента, у которого был коронавирус.
Общество
Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт
В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
Общество
Немецкий экономист дал Германии лишь два месяца против коронавируса
Экономист высказал мнение, что меры против коронавируса должны быть точечные, иначе ущерб для экономики окажется настолько сильным, что это также отразится на здоровье населения, а затем потребуется много денег и средств, чтобы восстановить хозяйство.
Происшествия
Под Владимиром задержан причастный к гибели псковских десантников
Правоохранительные органы задержали во Владимирской области бывшего боевика, причастного к гибели в 2000 году в Чечне 84 псковских десантников.
Общество
Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили
Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Общество
В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд
В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян
Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
Общество
Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ
Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
Общество
Президент Италии обратился к нации в связи с пандемией коронавируса
Для борьбы с пандемией коронавируса необходимы новые европейские подходы, заявил президент Италии Серджо Маттарелла 27 марта в телеобращении к гражданам Италии.
Армия и оружие
Террористы нарушили перемирие в провинции Идлиб
Перемирие в сирийской провинции Идлиб нарушили связанные с Турцией группировки оппозиции 27 марта, сообщает источник ИА Красная Весна в Сирии.
Наука
Найден быстрый способ переработки пластика
Команда немецких ученых провела исследование, в ходе которого обнаружила штамм бактерий, способных разрушать химическую оболочку полиуретана.
Футбол
Следующий сезон чемпионата Испании может начаться в сентябре
Сезон-2020/2021 в чемпионате Испании может начаться в сентябре.
Общество
Собянин рассказал о временном ограничении работы ресторанов и парков
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о временной приостановке работы всех крупных парков столицы и точек общепита в связи с распространением коронавируса.