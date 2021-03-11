В письме указана позиция, что если компания организовала схему ухода от налогов с использованием «технических» компаний, но при этом доказала, что обязательства по сделке исполнило другое лицо, то она может учесть расходы и получить вычеты в части реального исполнения, подтвердила РБК пресс-служба ФНС.

С чего всё началось Федеральная налоговая служба (ФНС) выпустила письмо об уточнении подходов к применению ст. 54.1 Налогового кодекса в части необоснованной налоговой выгоды. РБК вчера в 08:04