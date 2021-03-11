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РБК
РБК

ФНС пересмотрела подход к доначислениям из-за ухода от налогов

В письме указана позиция, что если компания организовала схему ухода от налогов с использованием «технических» компаний, но при этом доказала, что обязательства по сделке исполнило другое лицо, то она может учесть расходы и получить вычеты в части реального исполнения, подтвердила РБК пресс-служба ФНС.В источнике
РБК
ИА Красная Весна
Парламентская газета
Коммерсантъ
Forbes
Деловой квартал (Екатеринбург)
Право.ру
Экономика сегодня
ПРАЙМ
Общественное мнение
С чего всё началось
Федеральная налоговая служба (ФНС) выпустила письмо об уточнении подходов к применению ст. 54.1
 Налогового кодекса в части необоснованной налоговой выгоды.
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Дайджест российских СМИ – 12 марта

ПРАЙМ19:28

ФНС признала право бизнеса на налоговую реконструкцию при раскрытии смысла сомнительных сделок

Интерфаксвчера в 06:07

Позицию по налоговой реконструкции пересмотрели в ФНС

Экономика сегоднявчера в 11:37

ФНС пересмотрела позицию по налоговой реконструкции

Парламентская газетавчера в 09:30

В поисках деятельного раскаяния: как ФНС будет пересчитывать налоги по оспоренным сделкам

Forbesвчера в 08:46

ФНС пересмотрела подход к доначислениям из-за ухода от налогов

РБКвчера в 08:04

ФНС вновь готова учитывать расходы бизнеса при спорных сделках

Коммерсантъвчера в 15:07
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