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РБК
РБК

ФНС пересмотрела подход к доначислениям из-за ухода от налогов

В феврале РБК писал, что ФНС готовится пересмотреть применение ст. 54.1 и в связи с этим ожидает роста жалоб от бизнеса по пересмотру ранее принятых решений о доначислениях налогов.В источнике
РБК
ИА Красная Весна
Парламентская газета
Коммерсантъ
Forbes
Деловой квартал (Екатеринбург)
Право.ру
Экономика сегодня
Общественное мнение
С чего всё началось
Федеральная налоговая служба (ФНС) выпустила письмо об уточнении подходов к применению ст. 54.1
 Налогового кодекса в части необоснованной налоговой выгоды.
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