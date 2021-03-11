В феврале РБК писал, что ФНС готовится пересмотреть применение ст. 54.1 и в связи с этим ожидает роста жалоб от бизнеса по пересмотру ранее принятых решений о доначислениях налогов.

С чего всё началось Федеральная налоговая служба (ФНС) выпустила письмо об уточнении подходов к применению ст. 54.1 Налогового кодекса в части необоснованной налоговой выгоды. РБК вчера в 08:04