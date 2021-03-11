ФНС пересмотрела подход к доначислениям из-за ухода от налогов
В письме указана позиция, что если компания организовала схему ухода от налогов с использованием «технических» компаний, но при этом доказала, что обязательства по сделке исполнило другое лицо, то она может учесть расходы и получить вычеты в части реального исполнения, подтвердила РБК пресс-служба ФНС.В источнике
С чего всё началось
Федеральная налоговая служба (ФНС) выпустила письмо об уточнении подходов к применению ст. 54.1
Налогового кодекса в части необоснованной налоговой выгоды.
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