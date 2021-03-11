Федеральная налоговая служба (ФНС) выпустила письмо об уточнении подходов к применению ст. 54.1 Налогового кодекса в части необоснованной налоговой выгоды. Разъясняющий документ по этому вопросу бизнес ждал с прошлого года.

С чего всё началось Федеральная налоговая служба (ФНС) выпустила письмо об уточнении подходов к применению ст. 54.1 Налогового кодекса в части необоснованной налоговой выгоды. РБК 08:04