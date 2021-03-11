ФНС пересмотрела подход к доначислениям из-за ухода от налогов
Федеральная налоговая служба (ФНС) выпустила письмо об уточнении подходов к применению ст. 54.1 Налогового кодекса в части необоснованной налоговой выгоды. Разъясняющий документ по этому вопросу бизнес ждал с прошлого года.В источнике
С чего всё началось
Федеральная налоговая служба (ФНС) выпустила письмо об уточнении подходов к применению ст. 54.1
Налогового кодекса в части необоснованной налоговой выгоды.
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Деловой квартал (Екатеринбург)08:02