Экономика
Lenta.ruДолги россиян оставят без внимания
Федеральная налоговая служба (ФНС) откажется от практики блокировки всех счетов предпринимателей за долги, если они не превышают трех тысяч рублей. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс внесены в правительство, сообщает Forbes.
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Бизнесмены давно жалуются на то, что налоговые органы блокируют им счета из-за мелких долгов в несколько копеек или рублей.Forbesвчера в 08:57
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Forbes: ФНС планирует отказаться от блокировки счетов предпринимателей за мелкие долги
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