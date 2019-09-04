Экономика

Lenta.ruLenta.ruДолги россиян оставят без внимания

Федеральная налоговая служба (ФНС) откажется от практики блокировки всех счетов предпринимателей за долги, если они не превышают трех тысяч рублей. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс внесены в правительство, сообщает Forbes.
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с чего всё началось

Заморозка всех счетов за 25 копеек: налоговики предложили решение проблемы копеечных долгов

Бизнесмены давно жалуются на то, что налоговые органы блокируют им счета из-за мелких долгов в несколько копеек или рублей.
Forbesвчера в 08:57

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ФНС выступила за отмену блокировки счетов компаний с долгами

РЕН ТВ03:24

Заморозка всех счетов за 25 копеек: налоговики предложили решение проблемы копеечных долгов

Forbesвчера в 08:57

Налоговики прекратят блокировать счета за «копеечные долги»

Телеканал 360°вчера в 16:50

В ФНС предложили отказаться от блокировки счетов предпринимателей за «копеечные» долги

Росбалтвчера в 14:58

Налоговая служба предложила решение проблемы «копеечных долгов»

РБКвчера в 14:18

Долги россиян оставят без внимания

Lenta.ruвчера в 12:26

Forbes: ФНС планирует отказаться от блокировки счетов предпринимателей за мелкие долги

Коммерсантъвчера в 17:21
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Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 07:59, Вашингтон
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной

Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
РИА Новости 05:57
Здоровье

В Москве предложили не принимать детей в школы без прививок

Департамент образования Москвы предложил на законодательном уровне закрепить право отказать в приёме ребёнка в образовательное учреждение, если у него отсутствуют прививки, сообщила замруководителя департамента образования Москвы Алена Шахова.
РИА Новости 06:46
Общество

Выселенному из временного жилья в Сочи онкобольному выделили квартиру

ТАСС вчера в 16:29
Политика

В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы

«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Политика

Экс-посол Израиля заявил, что украинский язык выдумали

Экс-посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что украинской стороне пришлось придумывать государственность и язык.
Газета.Ru вчера в 20:02
Технологии

В сети обнаружили базу с номерами свыше 400 млн пользователей Facebook

Отмечается, что в базу попали данные 133 миллионов граждан США, а также 18 миллионов подданных Великобритании и 50 миллионов жителей Вьетнама.
ПРАЙМ 04:26
Шоу-бизнес

Пережившего инсульт Валентина Гафта частично парализовало

Актуальные Новости 05:06
Политика

Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие

Владимир Путин заявил, что предлагал президенту США купить у России гиперзвуковое оружие.
РИА Новости 06:31
Экономика

Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru вчера в 03:22
Транспорт

Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона

C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.
РБК вчера в 23:00
Общество

Принцесса Шарлотта пошла в школу

Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Политика

Путин пообещал пригласить лидеров «Большой семерки» на саммит в России

Следующий саммит «Большой восьмерки» (страны G7 плюс Россия) стоит провести в России, как планировалось до этого, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.
РБК 07:44
Происшествия

На шахте в Донецке произошел взрыв

Капитал страны вчера в 06:04
Происшествия

На Абызова завели новое дело об отмывании 30 млрд рублей

Коммерсантъ 06:19
Наука

Учеными создана новая перспективная вакцина против ВИЧ-инфекции

Американские ученые разработали и успешно применили пока на обезьянах новую вакцину против ВИЧ.
Ugpressa.ru вчера в 23:23
Космос

Впервые вычислена скорость потребления материи квазарами

Исследователи из Научно-технического университета Китая смогли впервые вычислить скорость, с которой раскаленный до высоких температур газ поступает из аккреционного диска вокруг квазаров в их центры.
Индикатор вчера в 13:00
Политика

Ростех разбирается с задержанием по запросу США сотрудника ОДК

Ростех разбирается в ситуации с задержанием по запросу США сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), ему оказывается вся необходимая помощь, в том числе юридическая поддержка, сообщил журналистам в четверг представитель госкорпорации.
ТАСС 06:34
Политика

Путин заявил о праве молодежи на протесты

Президент России Владимир Путин считает, что молодежь имеет право на выражение своего мнения в ходе протестных акций и иногда это приводит к позитивному результату.
РБК 07:03
Политика

Зеленский отказался подписать закон о химической кастрации педофилов

Украинский лидер Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, в который будут внесены данные о лицах, совершивших сексуальные преступления против несовершеннолетних.
Взгляд.ру вчера в 07:12
Политика

Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма

Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
Известия 05:35
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о порядке проведения учений «Центр-2019»

Военное обозрение 07:48
Политика

Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха

По данным украинских СМИ, суд удовлетворил апелляцию защиты и отпустил Цемаха под личное обязательство.
Вести.Ru 05:30
Экономика

Сбербанк подключится к системе быстрых платежей после 1 октября

Сбербанк не успеет подключиться к системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, как того требовал Банк России (ЦБ), сообщил глава банка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Коммерсантъ 03:17
Здоровье

ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы

Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о потреблении алкоголя в странах Европы.
Российская газета 06:10
Происшествия

Минобороны России засудили за выстрел из танка по своим

Lenta.ru 07:52
Политика

Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины

Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Здоровье

В избавлении от аллергии помогут эфирные масла

Live24 вчера в 06:02
Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом

В некоторые российские регионы в ближайшие дни придут заморозки с мокрым снегом, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
РИА Новости 02:02
Здоровье

Скворцова заявила о рекордном росте продолжительности жизни россиян

Kazanfirst.ru вчера в 04:11
Политика

Нацсовет Украины по ТВ хочет через суд аннулировать лицензию NewsOne

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг решил обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензию телеканала NewsOne, при этом телеканал не прекратит вещание, пока суд его не рассмотрит, сообщила первый заместитель главы регулятора Ольга Герасимьюк.
РИА Новости 07:43
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