Экономика
РБКНалоговая служба предложила решение проблемы «копеечных долгов»
Федеральная налоговая служба (ФНС) предлагает отказаться от блокировки счетов предпринимателей за долг в несколько рублей или копеек и предложить бизнесу самостоятельно гасить его. Об этом пишет Forbes со ссылкой текст поправок.
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Бизнесмены давно жалуются на то, что налоговые органы блокируют им счета из-за мелких долгов в несколько копеек или рублей.Forbesвчера в 08:57
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Forbes: ФНС планирует отказаться от блокировки счетов предпринимателей за мелкие долги
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