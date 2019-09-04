Экономика

Право.руФНС перестанет блокировать счета за незначительные долги

ФНС подготовила поправки, которые позволят не блокировать счета предпринимателей за незначительные долги. Об этом пишет Forbes со ссылкой на текст документа.
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с чего всё началось

Заморозка всех счетов за 25 копеек: налоговики предложили решение проблемы копеечных долгов

Бизнесмены давно жалуются на то, что налоговые органы блокируют им счета из-за мелких долгов в несколько копеек или рублей.
Forbesвчера в 08:57

Подробнее о событии

Forbes: ФНС планирует отказаться от блокировки счетов предпринимателей за мелкие долги

Коммерсантъвчера в 17:21

Налоговики прекратят блокировать счета за «копеечные долги»

Телеканал 360°вчера в 16:50

Платежное поручение

Российская газета03 сентября в 17:52

Налоговая служба предложила решение проблемы «копеечных долгов»

РБКвчера в 14:18

Долги россиян оставят без внимания

Lenta.ruвчера в 12:26

Заморозка всех счетов за 25 копеек: налоговики предложили решение проблемы копеечных долгов

Forbesвчера в 08:57

В ФНС предложили отказаться от блокировки счетов предпринимателей за «копеечные» долги

Росбалтвчера в 14:58
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 21:08, Вашингтон
Здоровье

Ученые: сквернословие – это заболевание

Ученые говорят, что частое применение матерных слов приводит к болезни Туретта.
MedikForum.ru 20:47
Происшествия

Обыски в штабе Навального и ФБК завершились

Ведомости 18:24
Политика

В конгрессе призвали Трампа к новым санкциям против России

Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали американского лидера Дональда Трампа ввести точечные антироссийские санкции из-за «нарушения прав человека» в ходе протестов в России.
RT на русском 18:08
Происшествия

В Ставропольском крае пять школьников попали в смертельное ДТП

В Ставропольском крае пять школьников попали в смертельное ДТП. Об этом 6 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на местное управление ГИБДД.
Известия 21:00
Происшествия

В Шереметьево трап повредил дверь прилетевшего из Пекина самолета

В Шереметьево самолет Boeing 777, следовавший по маршруту Пекин — Москва, получил повреждения двери телетрапом.
РБК 13:46
Экономика

Путин объявил об ипотеке под 2% на Дальнем Востоке

"Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых", - подтвердил Путин, отмечая, что уже обсудил с руководителями регионов этот вопрос.
Газета.Ru 06:48
Космос

Робота Федора позвали с орбиты на новосибирский «Технопром»

Оператор «Технопрома - 2019», компания «Бизнес Диалог», обратился в Роскосмос с просьбой отправить на новосибирский форум андроида FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research), известного также, как робот Федор.
Континент Сибирь Online 03 сентября в 03:25
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с обменом пленными между Украиной и РФ

Глава РФ Владимир Путин рассказал о ситуации с обменом пленных граждан между Украиной и Россией.
Общественная служба новостей 06:28
Музыка

Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон

Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания 13:52
Интернет

Facebook запустил сервис знакомств

Компания Facebook объявила о запуске в США сервиса онлайн-знакомств Dating.
Коммерсантъ 13:59
Общество

В Британии из тюрьмы выпускают самую опасную педофилку

Газета.Ru 17:28
Здоровье

Власти Москвы предложили не принимать в школы детей без прививок

Департамент образования Москвы предлагает законодательно закрепить возможность отказа в приёме в школу на очное обучение детей, у которых нет медицинских карт и которые не сделали все необходимые прививки.
RT на русском 07:08
Общество

Власти Приморья «втихую» урезали районный коэффициент

С 1 января 2020 года районный коэффициент на территории Приморского края будет применяться 1,2 вместо нынешнего — 1,3, который оставят только для жителей территорий, приравненных к Крайнему Северу, а также в сёлах и посёлках приграничной 30-километровой зоны.
REGNUM 20:47
Футбол

Могилевец вернулся к тренировкам после травмы

Полузащитник «Рубина» Павел Могилевец восстановился после травмы.
Sportbox.RU 16:01
Общество

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Экономика

Правительство поддержало проект о негосударственных пенсиях

Правительство поддержало законопроект о праве на получение выплат от негосударственных пенсионных фондов до достижения пенсионного возраста, сообщила пресс-служба "Единой России".
РИА Новости 07:47
Общество

Медведев поручил выделить деньги на закупку лекарств для детей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств из Резервного фонда правительства на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями, которые не производятся в России.
Интерфакс 07:11
Политика

Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда»

Ранее в среду Путин встретил Моди на причале острова Русский, лидеры тепло поприветствовали друг друга, обменялись рукопожатиями и на катере "Ураган" направились к судоверфи.
РИА Новости вчера в 01:03
Политика

Трамп отдаст на стену с Мексикой $800 млн из средств на сдерживание РФ

Агентство отмечает, что такие односторонние шаги Трамп предпринял в связи с тем, что провалились все прежние его попытки добиться финансирования строительства стены от конгресса провалились.
Российская газета 14:47
Наука

Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе

Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
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Политика

Кадыров оценил шутку Путина про народ Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии.
РБК 09:35
Общество

Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году

Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия 08:45
Происшествия

Суд признал программиста Котова виновным в нарушениях на митингах

РИА Новости 10:57
Политика

На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»

Депутат Киевсовета от партии «Свобода» Юрий Сиротюк призвал власти использовать неядерные силы Украины для «запугивания» России.
Известия 20:08
Шоу-бизнес

Первый муж Ларисы Удовиченко десять лет не выходил из дома

Телепрограмма 14:51
Транспорт

Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели

Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.
REGNUM 06:35
Политика

МЭР ответило Мутко на критику в адрес Орешкина

Комментируя высказывание Мутко по поводу неэффективной работы главы МЭР по помощи тулунским предпринимателям, в министерстве заявили: "Минэкономразвития стоило немало усилий добиться выделения 500 млн рублей на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок".
REGNUM 20:22
Происшествия

Опубликовано видео с места аварии вертолёта Ми-8 под Саратовом

Очевидцы сняли видео с места аварии вертолёта Ми-8, произошедшей 5 сентября в Саратовской области.
REGNUM 10:46
Футбол

Фернандеш и Кабелла вошли в заявку «Краснодара» на матчи Лиги Европы

Новичок Краснодара Мануэл Фернандеш, ранее выступавший за Локомотив, вошел в заявку быков на групповой этап Лиги Европы.
Советский спорт 10:25
Политика

Польский журналист обвинил Варшаву в попытке разрушить самосознание россиян

Мероприятия, организованные в Польше к 80-летию начала Второй мировой войны, свидетельствуют о том, что Варшава пытается разрушить историко-международное самосознание современной России.
РИА Новости 20:51
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