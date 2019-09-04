Бизнесмены давно жалуются на то, что налоговые органы блокируют им счета из-за мелких долгов в несколько копеек или рублей.

с чего всё началось

ФНС подготовила поправки, которые позволят не блокировать счета предпринимателей за незначительные долги. Об этом пишет Forbes со ссылкой на текст документа.

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