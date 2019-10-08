Экономика
Наша версияФНС планирует бороться с серыми зарплатами по-новому
По данным ФНС, на сегодняшний день расходы россиян значительно превышают официальные доходы. Федеральная налоговая служба (ФНС) намерена запустить новую кампанию по борьбе с теневыми зарплатами на уровне всей страны, сообщает «Коммерсантъ».
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Задача, поставленная перед налоговыми структурами, а также региональными и федеральными властями заключается в том, чтобы общими усилиями переломить эту негативную тенденцию.
— Светлана Бондарчук, российская модельМуксун.fm 08 октября в 13:42
с чего всё началось
В Саратове обсудили федеральную программу по легализации теневой заработной платы. По словам заместителя руководителя ФНС России Светланы Бондарчук, данная проблема актуальна не только для субъектов Приволжского Федерального округа, но и для всех регионов страны.Телеканал 360°08 октября в 05:10
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ФНС возобновляет борьбу с серыми зарплатами на новой информационной базе
Коммерсантъ08 октября в 18:12
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