Ведомство ожидает сокращения количества платежей в три раза, лицевых счетов — в 4,5 раза, количества транзакций при взаимодействии ФНС и казначейства — на 135 тыс. Опыт других стран В описании госзакупки на составление нормативно-методической базы ЕНС говорится, что одной из задач работы является анализ законодательства других стран, внедривших аналоги единого налогового счета.

РБК вчера в 08:30