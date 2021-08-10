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ФНС планирует ввести единый налоговый счет для бизнеса

Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует распространить единый налоговый счет (ЕНС) на бизнес, передает ТАСС.
Татар-информ
Сейчас воспользоваться единым налоговым платежом могут лишь физические лица.
Российская газета
Как пишет РБК, в описании объекта закупки, в частности, говорится, что в соответствии со стратегической картой ФНС до 2023 года у службы возникла потребность в модернизации института единого налогового платежа.
ПРАЙМ
В ФНС полагают, что новый механизм заметно снизит нагрузку на государственные информационные системы, а также позволит сократить число платежей в три раза, лицевых счетов — в 4,5 раза, количества транзакций при взаимодействии ФНС и казначейства — на 135 000.
Ведомости

С чего всё началось

Бизнесу предложат новый способ уплаты налогов
Ведомство ожидает сокращения количества платежей в три раза, лицевых счетов — в 4,5 раза, количества транзакций при взаимодействии ФНС и казначейства — на 135 тыс. Опыт других стран В описании госзакупки на составление нормативно-методической базы ЕНС говорится, что одной из задач работы является анализ законодательства других стран, внедривших аналоги единого налогового счета.
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