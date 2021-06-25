Федеральная налоговая служба (ФНС) направила в суд заявление о признании банкротом «Рампорт аэро», оператора аэропорта Жуковский. В компании утверждают, что заявление регулятора «носит технический характер», и аэропорту не грозит банкротство.

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С чего всё началось ФНС подала в суд заявление о банкротстве оператора аэропорта «Жуковский» Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №1 по Московской области направила в областной Арбитражный суд заявление о признании банкротом АО "Рампорт аэро", управляющего аэропортом "Жуковский". Интерфакс 06:43