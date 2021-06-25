ФНС подала заявление о банкротстве оператора аэропорта Жуковский
Федеральная налоговая служба (ФНС) направила в суд заявление о признании банкротом «Рампорт аэро», оператора аэропорта Жуковский. В компании утверждают, что заявление регулятора «носит технический характер», и аэропорту не грозит банкротство.В источнике
С чего всё началось
ФНС подала в суд заявление о банкротстве оператора аэропорта «Жуковский»
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №1 по Московской области направила в областной Арбитражный суд заявление о признании банкротом АО "Рампорт аэро", управляющего аэропортом "Жуковский".
Интерфакс06:43