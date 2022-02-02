Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что главе государства Владимиру Путину 2 февраля предоставят полную информацию об обращении редакции "Эхо Москвы" с просьбой решить ситуацию с угрозами главы Чечни Рамзана Кадырова и чеченских чиновников в адрес журналистов "Новой газеты" и телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом).
Из ответа Соединенных Штатов по гарантиям безопасности уже понятно, что американская сторона проигнорировала принципиальные российские озабоченности, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Речь идет об интервью руководителя британского МИД Би-би-си, в котором она в числе прочего заявила, что Лондон продолжит помогать балтийским союзникам через Черное море, а также поставлять украинцам оборонительные вооружения.