Будьте в Плюсе

ФНС предложит пользователям Единого налогового счета оплату налогов по ИНН

Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует предоставить возможность уплаты налогов по ИНН как по номеру телефона.
Forbes
ФНС разработала собственный проект — Единый налоговый счет (ЕНС), в рамках которого можно будет уплачивать несколько налогов одним платежом.
Lenta.ru
ФНС предоставит возможность
 регистрации на сайте, сконструированном для новой системы.
Экономика сегодня
Кроме возможности непосредственно оплаты по ИНН, в личном кабинете можно будет настроить автоплатеж.
Финмаркет

Подробнее о событии

Россиянам могут предоставить возможность уплаты налогов по ИНН как по номеру телефона
Накануне.Ru18:00
«Ведомости»: ФНС подготовила новый порядок уплаты налогов по ИНН
Lenta.ru02:34
ФНС позволит оплачивать налоги по ИНН как по номеру телефона
Компания01:11
С 2023 года у граждан появится возможность уплаты налогов по ИНН
Финмаркет00:40
ФНС предложит пользователям Единого налогового счета оплату налогов по ИНН
Forbes23:44
ФНС планирует ввести возможность уплаты налогов по ИНН как по номеру телефона
Говорит Москва23:31
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