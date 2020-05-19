Экономика
News.ruФНС разработала систему освобождения пострадавшего бизнеса от налогов
Федеральная налоговая служба (ФНС) подготовила информационную систему, обеспечивающую освобождение от уплаты налогов за второй квартал 2020 года компаний, которые понесли убытки из-за пандемии коронавируса.
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Налоговая служба оповестит предприятия РФ, которым не нужно платить налоги
ИА Красная Веснавчера в 10:44
В ФНС отчитались о выполнении поручения президента по выплатам для самозанятых
ФедералПрессвчера в 09:09
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Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Общество
Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм
«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
RT на русском вчера в 19:34
Единоборства
Путин пообещал Нурмагомедову, что его отец получит лучшее лечение
Президент России пообещал, что отец Нурмагомедова получит лучшее медицинское лечение.
Piter.tv 02:54
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist 18 мая в 02:39
Общество
Депутат Демченко опроверг невыплаты медикам в Абинском районе Кубани
Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко объяснила проблемы с доплатами медикам за работу с больными COVID-19 «системной ошибкой» и пообещала разобраться в ситуации.
Политика Сегодня 18 мая в 13:40
Происшествия
В США посетитель кафе выстрелил в повара после просьбы надеть маску
В США мужчина выстрелил в повара кафе в ответ на неоднократные просьбы надеть маску.
Ореанда-Новости 03:16
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Политика
На Украине возбудили новое дело о госизмене против Порошенко
Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении против бывшего президента страны Петра Порошенко.
Городовой 02:53
Армия и оружие
Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем сняли на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал видео полета Ту-22М3 ВКС России над нейтральными водами Черного моря.
РИА Новости вчера в 23:53
Шоу-бизнес
Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала фото с дочерью
Известная турецкая актриса, звезда популярного сериала "Великолепный Век" Мерьем Узерли (Хюррем Султан) стала законодательницей моды сезона-2020, об этом в минувший вторник 19 мая сообщило информационное издание Гедже.
Ugpressa.ru 02:23
Технологии
Россия развёртывает новую спутниковую систему связи
«Уже развёрнуты работы по созданию перспективной системы «Гонец» нового поколения, в которой количество спутников будет гораздо больше, и, соответственно, будет требоваться выведение всей группировки на орбиту с её последующим плановым пополнением», — приводятся его слова на сайте «Роскосмоса».
RT на русском вчера в 07:17
Происшествия
В Курской области подтверждён 81 новый случай заражения коронавирусом
Курск, 17 мая 2020, 11:40 — REGNUM В Курской области 17 мая подтверждён 81 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
REGNUM 17 мая в 04:40
Финансы
Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть
Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть.
REGNUM 18 мая в 15:43
Политика
Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных соотечественников
Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины - "одноклеточные".
Газета.Ru вчера в 23:02
Кино
Премию «Оскар» в 2021 году могут перенести
Коммерсантъ вчера в 18:36
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Общество
Собянин оценил возможность открытия парикмахерских в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» ответил на вопрос о возможности открытия парикмахерских и салонов красоты в столице.
RT на русском вчера в 18:02
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Как сообщила «Российская газета», Паршина подчеркнула, что на один-два градуса теплее климатической нормы ожидается в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири, в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Gazeta.SPb вчера в 03:31
Политика
Bloomberg исправило статью после критики посольства России
Американское агентство Bloomberg внесло правку в опубликованную на его сайте статью о распространении коронавируса в России после критики со стороны российского посольства в США.
РИА Новости 00:16
Общество
В Нидерландах зафиксировали случай передачи COVID-19 от норки человеку
В Нидерландах зафиксировали случай передачи коронавирусной инфекции от норки человеку.
РБК вчера в 21:23
Политика
Президент Грузии выступила за прямой диалог с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она является сторонницей прямого диалога, однако для переговоров с Россией необходимы определенные обстоятельства, которые принесут результат.
ТАСС вчера в 15:59
Общество
В Курганской области выявлено ещё 17 заражённых коронавирусом
Курган, 20 мая 2020, 09:51 — REGNUM В Курганской области зарегистрировано 17 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 02:51
Игры
Стартовали продажи трилогии Mafia и предзаказы ремейка первой Mafia
На PS4 цены следующие: Трилогия Mafia — 3999 рублей Ремейк Mafia — пока не стартовали, но предположительно 2999 рублей Ремастер Mafia II — 1999 рублей Полное издание Mafia III — 1999 рублей.
Игромания.ру вчера в 13:40
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35
Футбол
Аршавин сравнил бывших футболистов «Зенита» с дровами
Metaratings вчера в 15:30
Общество
Оперштаб: в Пермском крае режим самоизоляции продлен до 8 июня
По итогам заседания принято решение о продлении режима самоизоляции до 8 июня.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 03:09
Происшествия
В центре Екатеринбурга загорелось двухэтажное административное здание
В центре Екатеринбурга на пешеходной улице Вайнера загорелось двухэтажное административное здание.
Российская газета 03:16
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко передала статуэтку «Женщина года» Маргарите Грачевой
Как сообщает РБК, телеведущая Региона Тодоренко передала статуэтку "Женщина года" Маргарите Грачевой, оставшейся без кистей рук по вине мужа.
Инфорос вчера в 14:38
Шоу-бизнес
Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа
Богданович сказал, что это фото было сделано в Майами, где у певицы ранее была дорогая недвижимость.
RuNews24.ru 18 мая в 01:42