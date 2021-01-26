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«Ъ»: ФНС подключилась к контролю за ценами на продукты

Федеральная налоговая служба (ФНС) подключилась к контролю за стоимостью социально значимых продуктов, пишет «Коммерсантъ». По информации издания, налоговики начали запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения цен на базовые товары.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

К контролю цен на продукты подключилась Федеральная налоговая служба

К контролю цен на продукты подключилась Федеральная налоговая служба Федеральная налоговая служба (ФНС) включилась в контроль стоимости социально значимых продуктов.
Коммерсантъ17:06
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РИА Новости

«Ъ»: ФНС подключилась к контролю цен на продукты

РИА Новости02:54
URA.Ru

ФНС пойдет на крайние меры для сдерживания цен на продукты

URA.Ru19:21
ПРАЙМ

В России готовят планы по росту цен

ПРАЙМ02:21
Lenta.ru

В России начали готовить планы по росту цен

Lenta.ru02:02
Коммерсантъ

ФНС начала контролировать цены на продукты

Коммерсантъ02:32
News.ru

СМИ: налоговая служба взялась за мониторинг цен на продукты

News.ru20:15
RT на русском

«Ъ»: ФНС подключилась к контролю за ценами на продукты

RT на русском02:23

В Приамурье возбудили уголовные дела по жалобам родственников людей, умерших от COVID-19

Следователи в Амурской области расследуют несколько уголовных дел, связанных с претензиями родственников жителей региона, умерших от новой коронавирусной инфекции, сообщил во вторник журналистам руководитель следственного управления СК РФ по региону Станислав Белянский.
ТАСС00:06