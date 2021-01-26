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«Ъ»: ФНС подключилась к контролю за ценами на продукты

Федеральная налоговая служба (ФНС) подключилась к контролю за стоимостью социально значимых продуктов, пишет «Коммерсантъ». По информации издания, налоговики начали запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения цен на базовые товары.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

К контролю цен на продукты подключилась Федеральная налоговая служба

К контролю цен на продукты подключилась Федеральная налоговая служба Федеральная налоговая служба (ФНС) включилась в контроль стоимости социально значимых продуктов.
Коммерсантъ17:06
Подробнее о событии
РБК

«Коммерсантъ» узнал о запросах налоговой поставщикам по ценам на продукты

РБК03:08
РИА Новости

«Ъ»: ФНС подключилась к контролю цен на продукты

РИА Новости02:54
Lenta.ru

В России начали готовить планы по росту цен

Lenta.ru02:02
ПРАЙМ

В России готовят планы по росту цен

ПРАЙМ02:21
Коммерсантъ

ФНС начала контролировать цены на продукты

Коммерсантъ02:32
News.ru

СМИ: налоговая служба взялась за мониторинг цен на продукты

News.ru20:15
URA.Ru

ФНС пойдет на крайние меры для сдерживания цен на продукты

URA.Ru19:21

Закон о штрафах за недостоверные сведения по ИИС для банков и брокеров принят в I чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который прописывает в Налоговом кодексе процедуру упрощенного получения налогового вычета по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС), при этом для налоговых агентов - банков и брокеров - вводятся штрафы за предоставление налоговикам недостоверных сведений об этих счетах.
Закон о штрафах за недостоверные сведения по ИИС для банков и брокеров принят в I чтении
Интерфакс05:53

Администрация Джо Байдена не сможет выполнить предвыборное обещание — привить за 100 дней 100 миллионов американцев

Проблему уже признали в администрации Джо Байдена: выполнение громкого предвыборного обещания: привить за 100 дней 100 миллионов американцев теперь под большим вопросом.
Первый канал01:11

Хинштейн отозвал запросы на полицейского, ударившего женщину в Петербурге

Ранее парламентарий сообщал, что направил запросы генпрокурору и в СК о привлечении к уголовной ответственности сотрудника ГУМВД Санкт-Петербурга в связи с инцидентом, произошедшим во время несогласованной акции.
РИА Новости06:14