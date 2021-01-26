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«Ъ»: ФНС подключилась к контролю за ценами на продукты

Федеральная налоговая служба (ФНС) подключилась к контролю за стоимостью социально значимых продуктов, пишет «Коммерсантъ». По информации издания, налоговики начали запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения цен на базовые товары.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

К контролю цен на продукты подключилась Федеральная налоговая служба

К контролю цен на продукты подключилась Федеральная налоговая служба Федеральная налоговая служба (ФНС) включилась в контроль стоимости социально значимых продуктов.
Коммерсантъ17:06
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