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«Ъ»: ФНС подключилась к контролю за ценами на продукты

Федеральная налоговая служба (ФНС) подключилась к контролю за стоимостью социально значимых продуктов, пишет «Коммерсантъ». По информации издания, налоговики начали запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения цен на базовые товары.В источнике
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Коммерсантъ

К контролю цен на продукты подключилась Федеральная налоговая служба

К контролю цен на продукты подключилась Федеральная налоговая служба Федеральная налоговая служба (ФНС) включилась в контроль стоимости социально значимых продуктов.
Коммерсантъ17:06
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Интерфакс

ФНС подключилась к контролю за ценами на продукты

Интерфакс02:24
RT на русском

«Ъ»: ФНС подключилась к контролю за ценами на продукты

RT на русском02:23
Lenta.ru

В России начали готовить планы по росту цен

Lenta.ru02:02
ПРАЙМ

В России готовят планы по росту цен

ПРАЙМ02:21
Коммерсантъ

ФНС начала контролировать цены на продукты

Коммерсантъ02:32
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СМИ: налоговая служба взялась за мониторинг цен на продукты

News.ru20:15
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ФНС пойдет на крайние меры для сдерживания цен на продукты

URA.Ru19:21

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Минюст США начал расследование о возможном вмешательстве в президентские выборы

Генеральный инспектор Минюста США Майкл Хоровиц заявил о начале расследования о возможном вмешательстве в президентские выборы, которые прошли в стране в ноябре 2020 года.
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Шасси от Leopard 2A4: Турция представила вариант танка Altay

Отмечается, что боевая машина представляет собой «гибрид», «смесь» этих танков, так как шасси у боевой машины от Leopard 2A4, а башня – от изначального проекта танка Altay со 120 мм пушкой производства не Rheinmetall.
Военное обозрение22:44