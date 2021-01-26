Федеральная налоговая служба (ФНС) подключилась к контролю за стоимостью социально значимых продуктов, пишет «Коммерсантъ». По информации издания, налоговики начали запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения цен на базовые товары.

С чего всё началось К контролю цен на продукты подключилась Федеральная налоговая служба К контролю цен на продукты подключилась Федеральная налоговая служба Федеральная налоговая служба (ФНС) включилась в контроль стоимости социально значимых продуктов. Коммерсантъ 17:06