Экономика

РБКРБКНалоговая получила доступ к данным об электронных кошельках россиян

Фискальным органам информация о средствах на электронных кошельках необходима, во-первых, для выявления доходов, которые должны облагаться налогами, пояснил партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Анатолий Логинов: например в ситуациях, когда физические лица ведут предпринимательскую деятельность без образования ИП и скрывают доходы от налогообложения.
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с чего всё началось

Налоговая получила доступ к данным об электронных кошельках россиян

Банки начнут передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) информацию об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков («Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal и других сервисов). Соответствующие изменения в Налоговый кодекс вступили в силу с 1 апреля 2020 года.
РБКвчера в 17:00

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Налоговая получила доступ к данным об электронных кошельках россиян

РБКвчера в 17:00

Электронные кошельки попадут под надзор

Российская газетавчера в 10:45

Налоговой дали доступ к данным об электронных кошельках россиян

Телеканал 360°вчера в 21:33

ФНС получила доступ к данным об электронных кошельках россиян

Газета.Ru00:25

Банки РФ начнут уведомлять налоговую об открытии физлицами электронных кошельков

ПРАЙМвчера в 17:20

ФНС РФ получила доступ к информации об электронных кошельках

News.ru01:22

Российская налоговая получит доступ к электронным кошелькам

Online47.ruвчера в 22:48
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Наука

В России разработали способ уничтожения коронавируса

Известия вчера в 16:00
Общество

Власти Карелии ограничили продажу алкоголя из-за коронавируса

Власти Карелии с 1 апреля ввели режим самоизоляции в рамках профилактики распространения коронавируса.
NewInform вчера в 22:21
Происшествия

Под Волгоградом задержали троих подозреваемых в вымогательстве

Двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, третьему задержанному мера пресечения избирается.
ТАСС 01:43
Хоккей

ФК «Луч» лишился финансирования из-за коронавируса

Владивосток, 1 апреля 2020, 08:37 — REGNUM Футбольный клуб «Луч» (Владивосток) прекратит выступления в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и будет играть в третьем дивизионе.
REGNUM 01:37
Общество

В Пермском крае введут режим самоизоляции со 2 апреля

Власти Пермского края объявили о введении в регионе режима обязательной самоизоляции, пишет ТАСС.
Мой Брянск вчера в 12:50
Политика

Россия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом

Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня.
РИА Новости вчера в 14:07
Гаджеты

Samsung прекращает производство ЖК-дисплеев

Во время брифинга дочерняя компания Samsung Electronics представила подробный план того, почему QD-LED имеет значение для того, чтобы удерживать бизнес дисплеев компании впереди.
Ежедневные Новости Владивостока вчера в 17:34
Общество

Госдума ужесточила наказание за нарушение карантина

Депутаты во втором и третьем чтении поддержали изменения в Кодекс об административных правонарушениях, дополнив его статьей о нарушении карантина при режиме ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих.
Эхо Москвы вчера в 05:06
Экономика

Меры по поддержке россиян в связи с пандемией вступают в силу сегодня

Еще в апреле чуть более чем на шесть процентов проиндексируют социальные пенсии.
Эхо Москвы 01:00
Политика

Чубаров объявил о переносе «Марша на Крым» из-за пандемии коронавируса

Как сообщил в Facebook глава этой организации Рефат Чубаров, данное решение было принято в связи с угрозой распространения коронавируса и объявленным на Украине карантином.
Евразия Daily 01:36
Общество

У главврача больницы в Коммунарке обнаружили коронавирус

РИА Новости вчера в 21:32
Экономика

Государство формально может потерять контрольный пакет в «Роснефти»

Если именно «Роснефтегаз» перечислит «дочке» «Роснефти» 9,6% акций, государство формально потеряет контроль над «Роснефтью».
Ведомости 29 марта в 17:13
Общество

В США число умерших из-за коронавируса превысило 4 тыс. человек

Число умерших пациентов с коронавирусом в США превысило 4 тыс. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду Университетом Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.
ТАСС 01:16
Общество

В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции

Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости вчера в 17:51
Общество

В Мосгордуму внесли проект о штрафах за нарушение самоизоляции

Жителей российской столицы, нарушивших режим самоизоляции, предложили наказывать административным штрафом в размере четырех тысяч рублей.
РИА Новости вчера в 10:34
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В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом

В Москве скончались пять человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с распространением инфекции.
РИА Новости вчера в 16:43
Общество

Власти России заявили о пройденном пике спроса на продукты в магазинах

«Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко отметила высокие темпы работы министерств и ведомств в штабном режиме, а также заявила о прохождении пикового спроса на продовольствие в торговых сетях», — цитирует ТАСС пресс-службу вице-премьера России.
RT на русском 01:18
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В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Газета.Ru вчера в 20:21
Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:24
Общество

Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин

В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
АиФ Краснодар вчера в 10:40
Здоровье

Третий случай коронавируса подтвержден в Алтайском крае

Третий случай заболевания коронавирусной инфекцией подтвержден 31 марта в Алтайском крае.
Алтайская правда вчера в 11:21
Здоровье

ВОЗ объяснила остановку публикации данных о выздоровевших от COVID-19

Язаревич напомнил, что COVID-19 — новая болезнь, поэтому необходимо получить больше эпидемиологических сведений о том, как вырабатывается иммунитет к вирусу и как можно определить, что пациент полностью выздоровел.
РИА Новости вчера в 20:38
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля, повышение затронет около 4 миллионов человек.
РИА Новости вчера в 23:05
Армия и оружие

Неизвестный корабль зашел в воды под юрисдикцией Венесуэлы

"Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил власти Кюрасао о максимальном сотрудничестве в расследовании инцидента с кораблем под португальским флагом, который незаконно вошло в воды, находящиеся под юрисдикцией Венесуэлы", - сообщает МИД Венесуэлы.
РИА Новости вчера в 23:37
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Число заболевших коронавирусом в РФ за сутки выросло на 500

Количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России перевалило за 2 тысячи, увеличившись на 500 за сутки.
Интерфакс вчера в 05:05
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
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В Новосибирске выявлен десятый пациент с коронавирусом

На сегодняшний день количество пациентов с коронавирусом в Новосибирской области достигло десяти.
REGNUM 00:27
Происшествия

В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский

Российская газета 30 марта в 23:20
Общество

В России появился новый способ мошенничества с возвратом авиабилетов

Пандемия коронавируса сделала граждан более внушаемыми и привела к появлению в России нового способа мошенничества с возвратом авиабилетов.
Актуальные Новости 00:58
Армия и оружие

Модульный медицинский госпиталь строят военные под Хабаровском

PROkhab.ru 29 марта в 21:08
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