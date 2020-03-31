Экономика
РБКНалоговая получила доступ к данным об электронных кошельках россиян
Фискальным органам информация о средствах на электронных кошельках необходима, во-первых, для выявления доходов, которые должны облагаться налогами, пояснил партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Анатолий Логинов: например в ситуациях, когда физические лица ведут предпринимательскую деятельность без образования ИП и скрывают доходы от налогообложения.
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с чего всё началось
Банки начнут передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) информацию об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков («Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal и других сервисов). Соответствующие изменения в Налоговый кодекс вступили в силу с 1 апреля 2020 года.РБКвчера в 17:00
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Общество
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Экономика
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Третий случай заболевания коронавирусной инфекцией подтвержден 31 марта в Алтайском крае.
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Язаревич напомнил, что COVID-19 — новая болезнь, поэтому необходимо получить больше эпидемиологических сведений о том, как вырабатывается иммунитет к вирусу и как можно определить, что пациент полностью выздоровел.
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Количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России перевалило за 2 тысячи, увеличившись на 500 за сутки.
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В России изменили порядок техосмотра автомобилей
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Происшествия
В Новосибирске выявлен десятый пациент с коронавирусом
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Армия и оружие