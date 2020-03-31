Экономика

КоммерсантъКоммерсантъФНС получила доступ к электронным кошелькам россиян

Банки с 1 апреля обязаны сообщать Федеральной налоговой службе (ФНС) информацию об открытии и закрытии россиянами электронных кошельков. Такие изменения в Налоговый кодекс вступили в силу с сегодняшнего дня. Раньше это применялось к банковским счетам.
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с чего всё началось

Налоговая получила доступ к данным об электронных кошельках россиян

Банки начнут передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) информацию об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков («Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal и других сервисов). Соответствующие изменения в Налоговый кодекс вступили в силу с 1 апреля 2020 года.
РБКвчера в 17:00

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Сервисы электронных кошельков сообщили об отсрочке передачи данных в ФНС

РБК11:53

ФНС получила доступ к электронным кошелькам россиян

Коммерсантъ06:15

Банки начинают уведомлять ФНС об открытии электронных кошельков

Вести.Ru03:27

ФНС РФ получила доступ к информации об электронных кошельках

News.ru01:22

ФНС получила доступ к данным об электронных кошельках россиян

Газета.Ru00:25

Налоговой дали доступ к данным об электронных кошельках россиян

Телеканал 360°вчера в 21:33

Электронные кошельки попадут под надзор

Российская газетавчера в 10:45
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Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

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К полудню 1 апреля на Украине количество зараженных составило 669 человек, 17 из которых погибли, а 10 вылечились.
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Коронавирус оказался малоактивным при определенной влажности воздуха

В журнале Annual Review of Virology опубликованы результаты исследования влияния влажности воздуха на распространение коронавируса SARS-CoV-2.
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Политика

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Россия не собирается наращивать добычу нефти в апреле

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Газета.Ru 13:55
Общество

В ВОЗ предрекли свыше 1 млн заражений коронавирусом в ближайшее время

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейсус заявил, что в ближайшие дни количество зараженных коронавирусом в мире превысит 1 млн человек.
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Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья

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В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией

В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
Российская газета 12:02
Здоровье

В Коми в одной больнице выявлены 32 новых случая коронавируса

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Президент французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье заявил, что в Китае прямо перед погрузкой в самолет американцы перекупили крупный заказ масок, которые предназначались для больниц и домов престарелых Франции, пишет Libération.
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Экономика

Путин подписал закон о публикации ЦБ запрета банкам на прием вкладов

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«Астон Мартин» вернется в «Формулу-1» и заменит «Рэйсинг Пойнт»

Команда «Формулы-1» «Рэйсинг Пойнт» с сезона 2021 года официально поменяет свое название на «Астон Мартин».
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Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Газета.Ru вчера в 14:58
Энергетика

Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.
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Ультрас «Немана» призвали бойкотировать матчи чемпионата Беларуси

Болельщики «Немана» призвали к бойкоту игр чемпионата Беларуси.
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Как жизнь россиян изменится с 1 апреля

В силу вступают несколько законов, которые коснуться всех россиян. С 1 апреля будет проведена индексация социальных пенсий.
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МВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции

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В Саратове за спецпропусками выстроились огромные очереди

Местные жители выстроились в длинные очереди за пропусками во все районные администрации города.
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Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.
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Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

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В Сети показали новую «Волгу» на базе Aurus

Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
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Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
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