Экономика

Вести.RuВести.RuБанки начинают уведомлять ФНС об открытии электронных кошельков

Российские банки с 1 апреля начинают сообщать в Федеральную налоговую службу данные об открытии физлицами электронных кошельков, следует из опубликованного закона.
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с чего всё началось

Налоговая получила доступ к данным об электронных кошельках россиян

Банки начнут передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) информацию об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков («Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal и других сервисов). Соответствующие изменения в Налоговый кодекс вступили в силу с 1 апреля 2020 года.
РБКвчера в 17:00

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ФНС РФ получила доступ к информации об электронных кошельках

News.ru01:22

ФНС получила доступ к электронным кошелькам россиян

Коммерсантъ06:15

Банки начинают уведомлять ФНС об открытии электронных кошельков

Вести.Ru03:27

Сервисы электронных кошельков сообщили об отсрочке передачи данных в ФНС

РБК11:53

ФНС получила доступ к данным об электронных кошельках россиян

Газета.Ru00:25

Налоговой дали доступ к данным об электронных кошельках россиян

Телеканал 360°вчера в 21:33

Электронные кошельки попадут под надзор

Российская газетавчера в 10:45
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РИА Новости 04:34
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Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
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Евросоюз подверг критике решение запретить иностранным гражданам и компаниям владение земельными участками в Крыму, назвав его "нарушением международного гуманитарного права".
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Энергетика

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Коммерсантъ 11:45
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Эксперты убеждены, что на фоне эпидемии коронавирусом, а также вызванного ею снижения доходов, россияне перестанут обслуживать микрозаймы.
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Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

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