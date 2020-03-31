Банки начнут передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) информацию об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков («Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal и других сервисов). Соответствующие изменения в Налоговый кодекс вступили в силу с 1 апреля 2020 года.

с чего всё началось

Банки с 1 апреля обязаны сообщать Федеральной налоговой службе (ФНС) информацию об открытии и закрытии россиянами электронных кошельков. Такие изменения в Налоговый кодекс вступили в силу с сегодняшнего дня. Раньше это применялось к банковским счетам.

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