Экономика

КоммерсантъКоммерсантъФНС получила доступ к электронным кошелькам россиян

Банки с 1 апреля обязаны сообщать Федеральной налоговой службе (ФНС) информацию об открытии и закрытии россиянами электронных кошельков. Такие изменения в Налоговый кодекс вступили в силу с сегодняшнего дня. Раньше это применялось к банковским счетам.
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с чего всё началось

Налоговая получила доступ к данным об электронных кошельках россиян

Банки начнут передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) информацию об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков («Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal и других сервисов). Соответствующие изменения в Налоговый кодекс вступили в силу с 1 апреля 2020 года.
РБКвчера в 17:00

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ФНС получила доступ к электронным кошелькам россиян

Коммерсантъ06:15

Банки начинают уведомлять ФНС об открытии электронных кошельков

Вести.Ru03:27

Электронные кошельки попадут под надзор

Российская газетавчера в 10:45

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Газета.Ru00:25

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Телеканал 360°вчера в 21:33

Налоговая получила доступ к данным об электронных кошельках россиян

РБКвчера в 17:00

ФНС РФ получила доступ к информации об электронных кошельках

News.ru01:22
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Введение пропускной системы в Саратовской области в качестве меры по нераспространению коронавируса перенесли на 4 апреля на фоне ситуации с очередями за спецпропусками, сообщил вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
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Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса из-за коронавируса.
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Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
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Матчи европейских клубных турниров переносятся на неопределенный срок, сообщает Би--би-си.
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В Петербурге приостановили работу табачные заводы

Табачные заводы под Петербургом приостановили работу из-за коронавируса.
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