Банки начнут передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) информацию об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков («Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal и других сервисов). Соответствующие изменения в Налоговый кодекс вступили в силу с 1 апреля 2020 года.

с чего всё началось

Федеральная налоговая служба (ФНС) начиная с 1 апреля сможет просматривать информацию об электронных кошельках россиян. Банки начнут автоматически предоставлять информацию, передает РБК.

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