Экономика

Вести ПодмосковьяВести ПодмосковьяФНС получит данные об электронных кошельках россиян

Федеральная налоговая служба (ФНС) начиная с 1 апреля сможет просматривать информацию об электронных кошельках россиян. Банки начнут автоматически предоставлять информацию, передает РБК.
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с чего всё началось

Налоговая получила доступ к данным об электронных кошельках россиян

Банки начнут передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) информацию об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков («Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal и других сервисов). Соответствующие изменения в Налоговый кодекс вступили в силу с 1 апреля 2020 года.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Налоговая получила доступ к данным об электронных кошельках россиян

РБКвчера в 17:00

Электронные кошельки попадут под надзор

Российская газетавчера в 10:45

ФНС получила доступ к данным об электронных кошельках россиян

Газета.Ru00:25

Налоговой дали доступ к данным об электронных кошельках россиян

Телеканал 360°вчера в 21:33

ФНС получила доступ к электронным кошелькам россиян

Коммерсантъ06:15

ФНС РФ получила доступ к информации об электронных кошельках

News.ru01:22

Банки начинают уведомлять ФНС об открытии электронных кошельков

Вести.Ru03:27
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Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости вчера в 09:06
Политика

Белоруссия попросила помощи у России в борьбе с коронавирусом

По информации издания, Белоруссия попросила у Российской Федерации выделить медицинские маски, тест-системы и аппараты искусственной вентиляции лёгких.
Мой Брянск 01:49
Политика

Европейцы обвинили власти Венгрии в диктатуре

Европейцы обвинили власти Венгрии в диктатуре Виктор Орбан будет единолично управлять страной.
Экспресс газета 06:09
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ вчера в 05:18
Политика

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Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:09
Здоровье

Каабак сообщил об увольнении его команды из детского медцентра

Детский трансплантолог Михаил Каабак сообщил РБК, что его команду уволили из Центра здоровья детей из-за перепрофилирования больницы для лечения заразившихся коронавирусом.
РИА Новости 05:15
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля, повышение затронет около 4 миллионов человек.
РИА Новости вчера в 23:05
Политика

Песков: Диалог с Саудовской Аравией по нефти пока не ведется

Globallookpress Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что диалог российской стороны с Саудовской Аравией по ситуации на рынке нефти в настоящее время не идет, однако может состояться при необходимости.
РЕН ТВ 06:07
Общество

В России снизилось суточное число заболевших коронавирусом

Число новых случаев выявления коронавируса в России за сутки снизилось по сравнению с данными за 31 марта.
BFM.ru 04:08
Происшествия

В Москве двухлетний мальчик попал в больницу с отравлением наркотиками

Скорая помощь доставила в одну из московских детских больниц двухлетнего ребенка с подозрением на отравление наркотиками, сообщает «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru 05:48
Общество

Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия

Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
REGNUM 06:04
Общество

Изменился срок предоставления налоговой отчетности

Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Молодежная газета (Уфа) 01:52
Политика

Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону

Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Газета.Ru вчера в 14:58
Здоровье

В России на коронавирус проверят всех старше 65 с симптомами ОРВИ

Главный санитарный врач РФ Анна Попова получила губернаторам обеспечить всем лицам старше 65 лет, обратившимся за медицинской помощью с симптомами инфекции, обязательное тестирование на коронавирус.
АиФ Тюмень 03:07
Общество

Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств в условиях ЧС

Госдума на пленарном заседании в среду поддержала поправку к законопроекту об онлайн-продаже лекарств, которая разрешает правительству вводить на время ЧС и эпидемий дистанционную продажу рецептурных препаратов.
РИА Новости 05:55
Финансы

Потери ПФР и ФОМС могут быть больше: если экономика не восстановится

Как сообщало ИА REGNUM, потери Пенсионного фонда России и ФОМС из-за пандемии коронавируса могут достичь 2,5 трлн рублей.
REGNUM 06:12
Здоровье

На Украине зафиксированы 669 случаев заражения коронавирусом

Киев, 1 апреля 2020, 10:15 — REGNUM По состоянию на утро 1 апреля на Украине подтверждены 669 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
REGNUM 03:15
Шоу-бизнес

Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Вечерний курьер 05:42
Экономика

Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам

Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Газета.Ru вчера в 12:17
Общество

Госдума утвердила штрафы для нарушителей карантина

Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект, предполагающий введение административного наказания для нарушителей карантина.
Эксперт Северо-Запад вчера в 04:29
Общество

Режим лечения на дому пациентов с коронавирусом в Москве продлён

Режим лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве продлён до 6 апреля.
RT на русском 05:30
Армия и оружие

Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Известия 00:55
Технологии

В «Росатоме» стартует 3D-печать клапанов для аппаратов ИВЛ

Входящая в топливное предприятие "Росатома" "ТВЭЛ" компания "Русатом – Аддитивные Технологии" ("РусАТ") изготовила опытные образцы клапанов Вентури, которые применяются в аппаратах искусственной вентиляции легких.
Дни.ру 05:48
Здоровье

На Украине назвали группу риска среди зараженных коронавирусом

Большинство смертей от коронавирусной инфекции на Украине зафиксировано среди пациентов с сахарным диабетом.
Lenta.ru 05:10
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

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Два древних резервуара воды на Марсе могут сохраняться до сих пор

Два отчетливых химических признака указывают на два разных резервуара воды в марсианской мантии, сохраняющиейся с большой доле вероятности до сих пор на большой глубине под поверхностью Красной планеты.
LentaChel.ru 30 марта в 12:12
Экономика

На американских рынках произошел рекордный обвал

На американском фондовом рынке произошел рекордный обвал.
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В Новом Девяткино обнаружили еще одного заболевшего коронавирусом

Как сообщает Всеволожский медиацентр, инфицированного в среду, 1 апреля, обнаружили в Новом Девяткино.
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Общество

В Крыму вводят карантин из-за коронавируса

В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Коммерсантъ 04:42
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В итальянской Ферраре у жителей обнаружили иммунитет к коронавирусу

В итальянской провинции Феррара, которая расположена в регионе Эмилия-Романья, местные жители могут обладать иммунитетом к коронавирусу.
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