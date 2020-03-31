Экономика
Вести ПодмосковьяФНС получит данные об электронных кошельках россиян
Федеральная налоговая служба (ФНС) начиная с 1 апреля сможет просматривать информацию об электронных кошельках россиян. Банки начнут автоматически предоставлять информацию, передает РБК.
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с чего всё началось
Банки начнут передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) информацию об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков («Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal и других сервисов). Соответствующие изменения в Налоговый кодекс вступили в силу с 1 апреля 2020 года.РБКвчера в 17:00
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Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
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Европейцы обвинили власти Венгрии в диктатуре
Европейцы обвинили власти Венгрии в диктатуре Виктор Орбан будет единолично управлять страной.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
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Политика
Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно
Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Здоровье
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Детский трансплантолог Михаил Каабак сообщил РБК, что его команду уволили из Центра здоровья детей из-за перепрофилирования больницы для лечения заразившихся коронавирусом.
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Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
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Политика
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Общество
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Число новых случаев выявления коронавируса в России за сутки снизилось по сравнению с данными за 31 марта.
Происшествия
В Москве двухлетний мальчик попал в больницу с отравлением наркотиками
Скорая помощь доставила в одну из московских детских больниц двухлетнего ребенка с подозрением на отравление наркотиками, сообщает «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Общество
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Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
Общество
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Политика
Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону
Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Здоровье
В России на коронавирус проверят всех старше 65 с симптомами ОРВИ
Главный санитарный врач РФ Анна Попова получила губернаторам обеспечить всем лицам старше 65 лет, обратившимся за медицинской помощью с симптомами инфекции, обязательное тестирование на коронавирус.
Общество
Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств в условиях ЧС
Госдума на пленарном заседании в среду поддержала поправку к законопроекту об онлайн-продаже лекарств, которая разрешает правительству вводить на время ЧС и эпидемий дистанционную продажу рецептурных препаратов.
Финансы
Потери ПФР и ФОМС могут быть больше: если экономика не восстановится
Как сообщало ИА REGNUM, потери Пенсионного фонда России и ФОМС из-за пандемии коронавируса могут достичь 2,5 трлн рублей.
Здоровье
На Украине зафиксированы 669 случаев заражения коронавирусом
Киев, 1 апреля 2020, 10:15 — REGNUM По состоянию на утро 1 апреля на Украине подтверждены 669 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Шоу-бизнес
Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья
Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Экономика
Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам
Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Общество
Госдума утвердила штрафы для нарушителей карантина
Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект, предполагающий введение административного наказания для нарушителей карантина.
Общество
Режим лечения на дому пациентов с коронавирусом в Москве продлён
Режим лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве продлён до 6 апреля.
Армия и оружие
Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt
Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Технологии
В «Росатоме» стартует 3D-печать клапанов для аппаратов ИВЛ
Входящая в топливное предприятие "Росатома" "ТВЭЛ" компания "Русатом – Аддитивные Технологии" ("РусАТ") изготовила опытные образцы клапанов Вентури, которые применяются в аппаратах искусственной вентиляции легких.
Здоровье
На Украине назвали группу риска среди зараженных коронавирусом
Большинство смертей от коронавирусной инфекции на Украине зафиксировано среди пациентов с сахарным диабетом.
Наука
«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Космос
Два древних резервуара воды на Марсе могут сохраняться до сих пор
Два отчетливых химических признака указывают на два разных резервуара воды в марсианской мантии, сохраняющиейся с большой доле вероятности до сих пор на большой глубине под поверхностью Красной планеты.
Экономика
На американских рынках произошел рекордный обвал
На американском фондовом рынке произошел рекордный обвал.
Происшествия
В Новом Девяткино обнаружили еще одного заболевшего коронавирусом
Как сообщает Всеволожский медиацентр, инфицированного в среду, 1 апреля, обнаружили в Новом Девяткино.
Общество
В Крыму вводят карантин из-за коронавируса
В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Общество
В итальянской Ферраре у жителей обнаружили иммунитет к коронавирусу
В итальянской провинции Феррара, которая расположена в регионе Эмилия-Романья, местные жители могут обладать иммунитетом к коронавирусу.