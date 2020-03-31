Экономика
Вести.RuБанки начинают уведомлять ФНС об открытии электронных кошельков
Российские банки с 1 апреля начинают сообщать в Федеральную налоговую службу данные об открытии физлицами электронных кошельков, следует из опубликованного закона.
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с чего всё началось
Банки начнут передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) информацию об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков («Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal и других сервисов). Соответствующие изменения в Налоговый кодекс вступили в силу с 1 апреля 2020 года.РБКвчера в 17:00
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Общество
Мишустин: в РФ в сутки делают 36 тысяч анализов на коронавирус
По данным Роспотребнадзора, тесты делаются по всей стране, работают 95 лабораторий Роспотребнадзора, где на сегодняшний день в сутки проверяют более 30 тысяч проб, — сказал Мишустин, уточнив, что делается 36 тысяч анализов.
Общество
Госдума одобрила закон о штрафах за нарушение карантина и фейки
Государственная Дума России 31 марта 2020 года одобрила в трех чтениях изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП), предусматривающие ответственность за нарушение карантина и других санитарно-эпидемиологических правил.
Общество
Что изменится в российских законах в апреле 2020 года
1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
Кино
Актер из «Звездных войн» Эндрю Джек умер от коронавируса
В Лондоне в возрасте 76 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умер британский актер Эндрю Джек, пишет газета Daily Mail.
Экономика
Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
Общество
Пиковый спрос на продукты в России пройден
Пиковый спрос на продовольственные продукты в магазинах уже пройден, сообщили в пресс-службе вице-премьера России Виктории Абрамченко.
Происшествия
Жительницу Югры осудят за шутку о прибывшей из Испании больной подруге
Жительница Ханты-Мансийского автономного округа предстанет перед судом за шутку о подруге, которая якобы приехала из Испании и плохо себя чувствует, сообщает региональное управление МВД.
Происшествия
В Луге поймали сбежавшую из Петербурга носительницу коронавируса
В среду, 1 апреля, стало известно, что около шести часов утра в Луге сотрудники Центра «Э» и ППС задержали 24-летнюю Наталью, гражданку сопредельного государства с коронавирусом.
Хоккей
Приморский ХК «Адмирал» остался без финансирования из-за коронавируса
Как пояснил министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов, из-за пандемии все спортивные соревнования отложены на неопределенный срок, как дальше будет развиваться ситуация, не ясно, поэтому средства, предусмотренные на финансирование этих клубов в начале года, перенаправят в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением опасной инфекции.
Общество
За сутки в России выявили 440 новых зараженных коронавирусом
Новые случаи зарегистрированы в 35 регионах РФ. 267 заразившихся выявили в Москве, 32 — в Коми и 27 — в Петербурге.
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель
В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Общество
Министр здравоохранения Омской области Вьюшков ушел в отставку
Как сообщил Городу55 источник в областном правительстве, министр здравоохранения Омской области Дмитрий Вьюшков ушел в отставку.
Общество
В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса
Подчеркивается, что домашний режим не ограничивает права граждан приезжать или уезжать из Москвы.
Общество
В России за сутки от коронавируса умерли семь человек
В России от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки умерли семь человек.
Политика
Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону
Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Общество
В Крыму вводят карантин по коронавирусу
Симферополь, 1 апреля 2020, 10:25 — REGNUM Карантин по коронавирусу вводят в Крыму со 2 апреля.
Общество
В Татарстане ввели систему пропусков по СМС для выхода из дома
В ответ пользователю придет код регистрации, который нужно отправить на тот же номер со словом «ЦЕЛЬ» и, соответственно, указать цель выхода из дома.
Музыка
Little Big выступит на «Евровидении» в этом году, но в новом формате
В шоу внеконкурсного формата будут участвовать представители 41 страны, которые были заявлены на конкурс в этом году.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Происшествия
Журналист ВГТРК погиб в ДТП в Новосибирске
Космос
The New York Times: Жизнь на Меркурии? Нет, это не полная ерунда
Новые объяснения беспорядочного рельефа каменистой планеты Меркурий указывают на возможное наличие там в прошлом условий для жизни, пишет американская газета The New York Times.
Общество
17 детей за последние сутки заразились коронавирусом в Москве
В Москве среди людей, заразившихся коронавирусом, выявлено 17 детей.
Политика
Россия направила в США помощь для борьбы с коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что с аэродрома Чайковский из РФ в США вылетел военный самолет, на борту которого находится гуманитарная помощь, предназначенная для помощи в борьбе с эпидемией коронавируса.
Общество
В Подмосковье умер второй пациент с коронавирусом
Житель Подмосковья, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, умер в больнице, это второй случай смерти в регионе.
Шоу-бизнес
Мать Сергея Лазарева преобразилась на шоу «Модный приговор»
Мать известного российского певца Сергея Лазарева стала участницей шоу «Модный приговор».
Общество
Текслер не исключает введение пропусков в Челябинской области
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер не исключает введение пропусков в связи с распространением коронавируса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Экономика
Собянин утвердил второй пакет мер поддержки бизнеса
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Футбол
Геркус показал отправленное им год назад Кикнадзе сообщение
Геркус рассказал, что расстался с клубом на вполне конструктивной ноте и без взаимных претензий, а во время передачи дел Кикнадзе договорился с ним о том, что они будут встречаться или созваниваться, если появятся какие-то вопросы.
Общество
В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом
Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.