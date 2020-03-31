Экономика

Вести.RuВести.RuБанки начинают уведомлять ФНС об открытии электронных кошельков

Российские банки с 1 апреля начинают сообщать в Федеральную налоговую службу данные об открытии физлицами электронных кошельков, следует из опубликованного закона.
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с чего всё началось

Налоговая получила доступ к данным об электронных кошельках россиян

Банки начнут передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) информацию об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков («Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal и других сервисов). Соответствующие изменения в Налоговый кодекс вступили в силу с 1 апреля 2020 года.
РБКвчера в 17:00

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От финансирования терроризма до торговли наркотиками: Электронные кошельки возьмут в России под контроль

Царьград04:07

Налоговая получила доступ к данным об электронных кошельках россиян

РБКвчера в 17:00

ФНС РФ получила доступ к информации об электронных кошельках

News.ru01:22

ФНС получила доступ к данным об электронных кошельках россиян

Газета.Ru00:25

Налоговой дали доступ к данным об электронных кошельках россиян

Телеканал 360°вчера в 21:33

Банки начинают уведомлять ФНС об открытии электронных кошельков

Вести.Ru03:27

Электронные кошельки попадут под надзор

Российская газетавчера в 10:45
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 04:59, Ашберн
Общество

Мишустин: в РФ в сутки делают 36 тысяч анализов на коронавирус

По данным Роспотребнадзора, тесты делаются по всей стране, работают 95 лабораторий Роспотребнадзора, где на сегодняшний день в сутки проверяют более 30 тысяч проб, — сказал Мишустин, уточнив, что делается 36 тысяч анализов.
News.ru 04:20
Общество

Госдума одобрила закон о штрафах за нарушение карантина и фейки

Государственная Дума России 31 марта 2020 года одобрила в трех чтениях изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП), предусматривающие ответственность за нарушение карантина и других санитарно-эпидемиологических правил.
Нижний сейчас вчера в 04:37
Общество

Что изменится в российских законах в апреле 2020 года

1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
РБК вчера в 17:00
Кино

Актер из «Звездных войн» Эндрю Джек умер от коронавируса

В Лондоне в возрасте 76 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умер британский актер Эндрю Джек, пишет газета Daily Mail.
Полит.ру 01:10
Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:24
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

Газета.Ru вчера в 13:17
Общество

Пиковый спрос на продукты в России пройден

Пиковый спрос на продовольственные продукты в магазинах уже пройден, сообщили в пресс-службе вице-премьера России Виктории Абрамченко.
Газета.Ru 02:15
Происшествия

Жительницу Югры осудят за шутку о прибывшей из Испании больной подруге

Жительница Ханты-Мансийского автономного округа предстанет перед судом за шутку о подруге, которая якобы приехала из Испании и плохо себя чувствует, сообщает региональное управление МВД.
РИА Новости 03:22
Происшествия

В Луге поймали сбежавшую из Петербурга носительницу коронавируса

В среду, 1 апреля, стало известно, что около шести часов утра в Луге сотрудники Центра «Э» и ППС задержали 24-летнюю Наталью, гражданку сопредельного государства с коронавирусом.
Форпост Северо-Запад 04:10
Хоккей

Приморский ХК «Адмирал» остался без финансирования из-за коронавируса

Как пояснил министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов, из-за пандемии все спортивные соревнования отложены на неопределенный срок, как дальше будет развиваться ситуация, не ясно, поэтому средства, предусмотренные на финансирование этих клубов в начале года, перенаправят в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением опасной инфекции.
Российская газета вчера в 23:44
Общество

За сутки в России выявили 440 новых зараженных коронавирусом

Новые случаи зарегистрированы в 35 регионах РФ. 267 заразившихся выявили в Москве, 32 — в Коми и 27 — в Петербурге.
ФАН 04:12
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Газета.Ru вчера в 20:21
Общество

Министр здравоохранения Омской области Вьюшков ушел в отставку

Как сообщил Городу55 источник в областном правительстве, министр здравоохранения Омской области Дмитрий Вьюшков ушел в отставку.
Город55.ру 01:12
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Подчеркивается, что домашний режим не ограничивает права граждан приезжать или уезжать из Москвы.
Вечерняя Москва 29 марта в 13:01
Общество

В России за сутки от коронавируса умерли семь человек

В России от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки умерли семь человек.
RT на русском 04:02
Политика

Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону

Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Газета.Ru вчера в 14:58
Общество

В Крыму вводят карантин по коронавирусу

Симферополь, 1 апреля 2020, 10:25 — REGNUM Карантин по коронавирусу вводят в Крыму со 2 апреля.
REGNUM 03:25
Общество

В Татарстане ввели систему пропусков по СМС для выхода из дома

В ответ пользователю придет код регистрации, который нужно отправить на тот же номер со словом «ЦЕЛЬ» и, соответственно, указать цель выхода из дома.
Ведомости 01:59
Музыка

Little Big выступит на «Евровидении» в этом году, но в новом формате

В шоу внеконкурсного формата будут участвовать представители 41 страны, которые были заявлены на конкурс в этом году.
Мойка78 02:10
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости вчера в 09:06
Происшествия

Журналист ВГТРК погиб в ДТП в Новосибирске

РИА Новости вчера в 00:19
Космос

The New York Times: Жизнь на Меркурии? Нет, это не полная ерунда

Новые объяснения беспорядочного рельефа каменистой планеты Меркурий указывают на возможное наличие там в прошлом условий для жизни, пишет американская газета The New York Times.
Евразия Daily 29 марта в 19:52
Общество

17 детей за последние сутки заразились коронавирусом в Москве

В Москве среди людей, заразившихся коронавирусом, выявлено 17 детей.
Live24 30 марта в 06:15
Политика

Россия направила в США помощь для борьбы с коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что с аэродрома Чайковский из РФ в США вылетел военный самолет, на борту которого находится гуманитарная помощь, предназначенная для помощи в борьбе с эпидемией коронавируса.
Территория новостей 04:02
Общество

В Подмосковье умер второй пациент с коронавирусом

Житель Подмосковья, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, умер в больнице, это второй случай смерти в регионе.
ТАСС 04:42
Шоу-бизнес

Мать Сергея Лазарева преобразилась на шоу «Модный приговор»

Мать известного российского певца Сергея Лазарева стала участницей шоу «Модный приговор».
ФАН вчера в 08:03
Общество

Текслер не исключает введение пропусков в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер не исключает введение пропусков в связи с распространением коронавируса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 02:47
Экономика

Собянин утвердил второй пакет мер поддержки бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 03:55
Футбол

Геркус показал отправленное им год назад Кикнадзе сообщение

Геркус рассказал, что расстался с клубом на вполне конструктивной ноте и без взаимных претензий, а во время передачи дел Кикнадзе договорился с ним о том, что они будут встречаться или созваниваться, если появятся какие-то вопросы.
ProstoProSport 02:30
Общество

В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом

Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
RT на русском 02:29
Как работают Яндекс.Новости?
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