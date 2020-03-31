Экономика
Вести ПодмосковьяФНС получит данные об электронных кошельках россиян
Федеральная налоговая служба (ФНС) начиная с 1 апреля сможет просматривать информацию об электронных кошельках россиян. Банки начнут автоматически предоставлять информацию, передает РБК.
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с чего всё началось
Банки начнут передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) информацию об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков («Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal и других сервисов). Соответствующие изменения в Налоговый кодекс вступили в силу с 1 апреля 2020 года.РБКвчера в 17:00
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