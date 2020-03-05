Общество
Retailer.ruФНС потребовала от ресторанных холдингов оптимизировать бизнес
Федеральная налоговая служба (ФНС) потребовала от ресторанных холдингов оптимизировать бизнес, сообщает «Ъ». Источник издания, близкий к одному из ресторанных холдингов, рассказал, что ФНС неформально пытается добиться сведения в единое юрлицо множества мелких компаний, входящих в ресторанные группы.
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с чего всё началось
В Федеральной налоговой службе (ФНС) поясняют, что борются с недобросовестным «дроблением бизнеса». Но рост налоговой нагрузки приведет к кризису ресторанных групп, которые не смогут конкурировать по ценам с отдельными проектами, уверены участники рынка.Коммерсантъвчера в 17:34
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В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова
Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.