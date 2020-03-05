Общество
Retailer.ruФНС потребовала от ресторанных холдингов оптимизировать бизнес
Федеральная налоговая служба (ФНС) потребовала от ресторанных холдингов оптимизировать бизнес, сообщает «Ъ». Источник издания, близкий к одному из ресторанных холдингов, рассказал, что ФНС неформально пытается добиться сведения в единое юрлицо множества мелких компаний, входящих в ресторанные группы.
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с чего всё началось
В Федеральной налоговой службе (ФНС) поясняют, что борются с недобросовестным «дроблением бизнеса». Но рост налоговой нагрузки приведет к кризису ресторанных групп, которые не смогут конкурировать по ценам с отдельными проектами, уверены участники рынка.Коммерсантъвчера в 17:34
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Общество
Все изменит один день: Путин принял решение о новом расчете зарплаты
Как сообщает издание «РБК», с 18 марта Владимир Путин подпишет поправки, которые коснуться бухгалтеров.
Общество
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Биатлон
Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова во время ЧМ
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что обыски в отеле российских биатлонистов во время минувшего чемпионата мира могли быть связаны со словами Александра Тихонова.
Здоровье
В России выявлен новый случай коронавируса
В России диагностирован новый случай коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении оперативного штаба, передает РИА Новости.
Экономика
Назван комфортный для обслуживания ипотеки доход россиян
Рекомендованный семейный доход россиян, который позволит комфортно обслуживать ипотеку, составил 70,7 тыс. руб. За полгода показатель снизился почти на 7%.
Кино
Главную роль в сериале «Властелин колец» сыграет Макс Болдри
Экономика
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Депутаты Госдумы планируют принять законопроект о поправках федерального бюджета 2020−2022 годов во всех трех чтениях в течение двух недель.
Политика
Путин ответил на данные о половине желающей уехать из страны молодежи
Президент России Владимир Путин сообщил, что государство будет заниматься вопросом реализации молодых российских специалистов в собственной стране.
Политика
Памфилова объяснила «пакетное» голосование по поправкам в Конституцию
Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, почему невозможно проголосовать отдельно по каждой поправке в Конституцию.
Общество
В России могут изменить оплату отпусков и декретов
В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, превышающих 28 дней.
Энергетика
Россия не смогла договориться о сокращении добычи нефти
Страны ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении добычи нефти из-за эпидемии коронавирусного заболевания.
Общество
ФБК оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
Симоновский суд Москвы оштрафовал на 500 тыс. рублей Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) Алексея Навального за нарушение порядка деятельности организации-иноагента.
Политика
Сторчак покинул пост замминистра финансов России
Отмечается, что Сторчак покинул пост «в связи с переходом на другую работу».
Общество
ПФР начнет уведомлять граждан о размере их будущей пенсии
По инициативе Минтруда граждане России, достигшие 45 лет, начнут получать уведомления Пенсионного фонда о размере их будущей пенсии.
Экономика
Антипинский НПЗ в 2020 году планирует увеличить переработку на 45%
Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) планирует увеличить объем переработки в 2020 году на 45%, до 7,1 млн тонн.
Политика
Двум российским артистам запретили въезд на Украину
Российский певец и флейтист получили трёхлетний запрет на въезд на Украину, сообщила 5 марта пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Игры
EA показала, как улучшилась графика в ремастере Command & Conquer: Tiberian Dawn
На сайте EA появилась возможность сравнить графику в оригинальной версии Command & Conquer: Tiberian Dawn и его ремастере, который сейчас находится в разработке.
Происшествия
«Заминированный» самолет из Петербурга приземлился в Симферополе
Самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Петербург – Симферополь, после сообщения о «минировании» благополучно приземлился в Крыму, сообщил источник в авиационных службах.
Происшествия
В Омске двух главврачей уволили из-за смерти многодетной матери
В Омской области руководители Калачинской и Горьковской ЦРБ Игорь Соколов и Валерий Корсаков лишились постов после смерти многодетной сельчанки.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Общество
Россиянам пообещали «малиновое» лето
Температура летом 2020 года в России будет превышать климатическую норму, в связи с чем прогностические карты окрашены в малиновый цвет.
Экономика
Проблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России
Примерно четверть жителей России не может в срок погасить задолженность по кредиту, сообщил 5 марта президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью РИА Новости.
Политика
В Москве пройдут переговоры Путина и Эрдогана по ситуации в Идлибе
В четверг, 5 марта, в Москве пройдут переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Общество
Британский суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта
Условия залога для основателя TCS Group Holding Олега Тинькова (основной актив — Тинькофф Банк) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.
Политика
Евросоюз снял санкции с Азарова, но продлил против Януковича
Напомним, санкции в отношении украинских высших должностных лиц Евросоюз ввел 5 марта 2014 года.
Футбол
Сорокин заявил, что УЕФА не обсуждал перенос или отмену ЧЕ-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на заседаниях исполкома и конгресса организации не обсуждал возможность переноса или отмены чемпионата Европы 2020 года.
Интернет
Twitter начал тестировать аналог сторис
Происшествия
ФСБ задержала в Ростове вербовщика террористов
Политика
Госдума приняла закон о приеме украинцев в гражданство без экзамена
Государственная дума в среду приняла закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителей русского языка.