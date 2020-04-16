Общество
Газета.RuФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс". Отмечается, что законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ" находится на рассмотрении в Госдуме.
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с чего всё началось
"Реестр позволит выстроить на основании данных человека его семейные связи, соответственно, потом, используя информационные ресурсы других ведомств, можно будет рассчитать и доход семьи, среднедушевые доходы, поставить любые контроли, любые пороги и оказывать соответственно, правительству, президенту ту помощь, которая будет нужна именно в данном случае", - сказал Колесников.Интерфаксвчера в 13:51
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Реестр населения позволит государству оказывать более адресную помощь
Московский Комсомолецвчера в 13:44
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Общество
В России за сутки выявили 4069 новых случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в России зафиксировано 4 069 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, заявил официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников.
Rambler News Service 03:49
Здоровье
Врач оценил скорость ухудшения состояния пациентов с COVID-19
Генеральный директор Федерального медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна Александр Самойлов оценил скорость перехода пациентов с коронавирусом от состояния средней тяжести к тяжелому.
РИА Новости 02:58
Здоровье
Врач назвал самый вредный продукт в мире
Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 11:56
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Футбол
Уткин высказался об уходе Путина с поста президента
Известный видеоблогер и футбольный журналист Василий Уткин дал онлайн-интервью украинской журналистке Алесе Бацман, в котором ответил на самые острые вопросы.
Евро-футбол.ру вчера в 18:31
Общество
Всероссийские проверочные работы перенесли на осень
Министерство просвещения перенесло всероссийские проверочные работы на начало следующего учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве.
Ведомости 03:44
Шоу-бизнес
Топ-модель Ирина Шейк показала, как выглядела в 14 лет
Как выглядит девочка, поклонники знают только благодаря папарацци. К слову, полное имя малышки — Лея де Сьен Шейк Купер.
Летидор вчера в 05:40
Здоровье
Врач сообщила, как молодые пациенты переносят коронавирус
По словам главного врача московской городской клинической больницы № 52, доктора медицинских наук Марьяны Лысенко, многие молодые пациенты с коронавирусом тяжело переносят это заболевание.
Московский Комсомолец вчера в 20:08
Общество
В Челябинской области снова продлили режим самоизоляции
Решением губернатора Челябинской области режим обязательной самоизоляции в регионе продляется до 30 апреля включительно.
Радио Business FM Челябинск 03:04
Общество
Мэра Новокузнецка обматерили за призывы к самоизоляции
Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал на своей странице в Instagram о том, как пытался агитировать «несознательных» горожан за строгое соблюдение режима самоизоляции и чем это кончилось.
Ридус вчера в 06:01
Недвижимость
Путин предложил запустить льготную ипотечную программу под 6,5%
Президент Владимир Путин предложил запустить в России льготную ипотечную программу, по которой население сможет взять кредит на жилье под 6,5% годовых.
Forbes вчера в 10:42
Религия
Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа
У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте.
РИА Новости 01:00
Общество
Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
Общество
МЧС посоветовало не носить маски на улице
В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно.
BFM.ru 01:52
Общество
Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции
Роспотребнадзор в пятницу, 17 апреля, дал рекомендации, позволяющие как можно скорее завершить карантин.
Известия 00:23
Общество
В Липецкой области ввели пропускную систему
Владельцы мобильных телефонов могут сразу в тоновом режиме ввести паспортные данные, в ответ на которые пришлют смс с кодом.
Российская газета вчера в 09:21
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007.
Lenta.ru 04:25
Шоу-бизнес
Стало известно, кто стал возлюбленной комика Александра Гудкова
Известный комик Александр Гудков несколько раз был замечен в компании некой девушки, которая, по мнению поклонников юмориста, и является его возлюбленной.
Evo-rus.com 04:28
Общество
В Тюмени военно-инженерное училище закрыто на карантин
Тюмень, 17 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (ТВВИКУ) находится на карантине в связи с заражением курсантов коронавирусом.
REGNUM 01:40
Космос
«Танцующую» звезду, предсказанную Эйнштейном, открыли астрономы в Чили
Учёные полагают, что такая ситуация объясняется близостью звезды к компактному источнику радиации, обозначенному как Стрелец A*. Исследователи считают, что этот объект может оказаться сверхмассивной чёрной дырой, масса которой превышают солнечную в 4 млн раз.
Live24 01:14
Наука
Стало известно, какие тренировки полезны не только для тела
Например, у мужчин, тяжелая тренировка с постепенным увеличением интенсивности приводит к значительному улучшению когнитивных показателей в течение длительного периода времени.
Популярная механика 04:35
Экономика
Продажи ПИК упали на 65%, заявил глава компании
Продажи крупнейшего российского застройщика жилья ПИК упали в первой половине апреля на 65%, а к концу месяца могут снизиться на 70%, заявил глава компании Сергей Гордеев во время онлайн-совещания с президентом России Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 10:40
Происшествия
В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31
Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться.
RT на русском вчера в 10:56
Здоровье
Умерших от коронавируса в Ухане оказалось на 1290 человек больше
По словам властей города, точное число жертв составляет 3 869 человек - оно выросло на 1 290.
Общественное телевидение России 02:42
Общество
В Иркутске собаку отправили на карантин без права выгула
РИА Новости 04:38
Общество
Банки предупредили о новом виде мошенничества с пропусками в Москве
Попытки аналогичного мошенничества на этой неделе зафиксировали и в Сбербанке.
Говорит Москва 00:53
Транспорт
В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
Общество
В Свердловской области подтверждено еще четыре случая коронавируса
В Свердловской области выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом.
АиФ Урал 03:47
Происшествия
Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Карелии
Петрозаводск, 17 апреля 2020, 09:59 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки, 16 апреля, выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 02:59