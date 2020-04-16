"Реестр позволит выстроить на основании данных человека его семейные связи, соответственно, потом, используя информационные ресурсы других ведомств, можно будет рассчитать и доход семьи, среднедушевые доходы, поставить любые контроли, любые пороги и оказывать соответственно, правительству, президенту ту помощь, которая будет нужна именно в данном случае", - сказал Колесников.

с чего всё началось

ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс". Отмечается, что законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ" находится на рассмотрении в Госдуме.

Общество В России за сутки выявили 4069 новых случаев заражения коронавирусом За прошедшие сутки в России зафиксировано 4 069 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, заявил официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников.

Здоровье Врач оценил скорость ухудшения состояния пациентов с COVID-19 Генеральный директор Федерального медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна Александр Самойлов оценил скорость перехода пациентов с коронавирусом от состояния средней тяжести к тяжелому.

Наука Установлена температура гибели коронавируса Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. 1,2K

Футбол Уткин высказался об уходе Путина с поста президента Известный видеоблогер и футбольный журналист Василий Уткин дал онлайн-интервью украинской журналистке Алесе Бацман, в котором ответил на самые острые вопросы. 2

Общество Всероссийские проверочные работы перенесли на осень Министерство просвещения перенесло всероссийские проверочные работы на начало следующего учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве. 116

Здоровье Врач сообщила, как молодые пациенты переносят коронавирус По словам главного врача московской городской клинической больницы № 52, доктора медицинских наук Марьяны Лысенко, многие молодые пациенты с коронавирусом тяжело переносят это заболевание. 20

Общество В Челябинской области снова продлили режим самоизоляции Решением губернатора Челябинской области режим обязательной самоизоляции в регионе продляется до 30 апреля включительно. 30

Общество Мэра Новокузнецка обматерили за призывы к самоизоляции Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал на своей странице в Instagram о том, как пытался агитировать «несознательных» горожан за строгое соблюдение режима самоизоляции и чем это кончилось. 181

Недвижимость Путин предложил запустить льготную ипотечную программу под 6,5% Президент Владимир Путин предложил запустить в России льготную ипотечную программу, по которой население сможет взять кредит на жилье под 6,5% годовых. 3K

Религия Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте. 11

Общество МЧС посоветовало не носить маски на улице В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно. 1,8K

Общество В Липецкой области ввели пропускную систему Владельцы мобильных телефонов могут сразу в тоновом режиме ввести паспортные данные, в ответ на которые пришлют смс с кодом. 371

Общество Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007. 1

Шоу-бизнес Стало известно, кто стал возлюбленной комика Александра Гудкова Известный комик Александр Гудков несколько раз был замечен в компании некой девушки, которая, по мнению поклонников юмориста, и является его возлюбленной. 1

Общество В Тюмени военно-инженерное училище закрыто на карантин Тюмень, 17 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (ТВВИКУ) находится на карантине в связи с заражением курсантов коронавирусом. 307

Космос «Танцующую» звезду, предсказанную Эйнштейном, открыли астрономы в Чили Учёные полагают, что такая ситуация объясняется близостью звезды к компактному источнику радиации, обозначенному как Стрелец A*. Исследователи считают, что этот объект может оказаться сверхмассивной чёрной дырой, масса которой превышают солнечную в 4 млн раз. 2

Наука Стало известно, какие тренировки полезны не только для тела Например, у мужчин, тяжелая тренировка с постепенным увеличением интенсивности приводит к значительному улучшению когнитивных показателей в течение длительного периода времени.