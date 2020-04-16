"Реестр позволит выстроить на основании данных человека его семейные связи, соответственно, потом, используя информационные ресурсы других ведомств, можно будет рассчитать и доход семьи, среднедушевые доходы, поставить любые контроли, любые пороги и оказывать соответственно, правительству, президенту ту помощь, которая будет нужна именно в данном случае", - сказал Колесников.

с чего всё началось

ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс". Отмечается, что законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ" находится на рассмотрении в Госдуме.

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