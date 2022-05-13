Solenka.infoФНС предоставила новое послабление бизнесу в РФ с налоговыми долгами до 1 июняФедеральная налоговая служба (ФНС) распорядилась расширить мораторий на применение мер принудительного взыскания с бизнеса, который не может уплачивать налоги и взносы из-за санкций.РБКСоответствующее распоряжение от 29 апреля за подписью замглавы ФНС Константина Чекмышева получили территориальные налоговые органы.РБКНовое решение, которому предстоит действовать до начала лета, касается случаев, когда налоговый орган провел налоговую проверку, выявил нарушения и вынес решение о применении обеспечительных мер в виде приостановки операций по счетам.РБКЕще два послабления, включая новое, касаются налогоплательщиков, у которых выявлены задолженности, но до банкротства еще не дошло.Деловой квартал (Екатеринбург)Читать далееСвернутьПодробнее о событииФНС ввела новые послабления для компаний, попавших под санкцииBFM.ru01:48ФНС предоставила новое послабление бизнесу в РФ с налоговыми долгами до 1 июняSolenka.info01:45ФНС дала новое послабление бизнесу с налоговыми долгамиРБК23:00Показать все источникиОценить8Поделиться