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ФНС предоставила новое послабление бизнесу в РФ с налоговыми долгами до 1 июня

Федеральная налоговая служба (ФНС) распорядилась расширить мораторий на применение мер принудительного взыскания с бизнеса, который не может уплачивать налоги и взносы из-за санкций.
РБК
Соответствующее распоряжение от 29 апреля за подписью замглавы ФНС Константина Чекмышева получили территориальные налоговые органы.
РБК
Новое решение, которому предстоит действовать до начала лета, касается случаев, когда налоговый орган провел налоговую проверку, выявил нарушения и вынес решение о применении обеспечительных мер в виде приостановки операций по счетам.
РБК
Еще два послабления, включая новое, касаются налогоплательщиков, у которых выявлены задолженности, но до банкротства еще не дошло.
Деловой квартал (Екатеринбург)

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ФНС ввела новые послабления для компаний, попавших под санкции
BFM.ru01:48
ФНС предоставила новое послабление бизнесу в РФ с налоговыми долгами до 1 июня
Solenka.info01:45
ФНС дала новое послабление бизнесу с налоговыми долгами
РБК23:00
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