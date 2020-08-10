ФНС предупредила о мошенниках, предлагающих вернуть НДС

ФНС на своем сайте предупредила граждан, что активизировались мошенники, которые предлагают оформить возврат НДС за приобретенные иностранные товары. Фейковую информацию мошенники распространяют в видеороликах на YouTube, а также в рассылках — на электронную почту и в мессенджеры.