ФНС предупредила о мошенниках, предлагающих вернуть НДС
ФНС на своем сайте предупредила граждан, что активизировались мошенники, которые предлагают оформить возврат НДС за приобретенные иностранные товары. Фейковую информацию мошенники распространяют в видеороликах на YouTube, а также в рассылках — на электронную почту и в мессенджеры.В источнике
С чего всё началось
Федеральная налоговая служба опубликовала
предостережение, в котором напомнила об участившихся случаях мошенничества, когда гражданам предлагают вернуть НДС за приобретенные товары.
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