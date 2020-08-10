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ИА Клерк.Ру
ИА Клерк.Ру

ФНС предупредила о мошенниках, предлагающих вернуть НДС

ФНС на своем сайте предупредила граждан, что активизировались мошенники, которые предлагают оформить возврат НДС за приобретенные иностранные товары. Фейковую информацию мошенники распространяют в видеороликах на YouTube, а также в рассылках — на электронную почту и в мессенджеры.В источнике
С чего всё началось
Федеральная налоговая служба опубликовала
 предостережение, в котором напомнила об участившихся случаях мошенничества, когда гражданам предлагают вернуть НДС за приобретенные товары.
Право.ру03:38
Подробнее о событии
Взгляд-инфо

Налоговики предупреждают о мошенничестве с возвратом НДС

Взгляд-инфо03:20
Саратов 24

Налоговая служба рассказала о новом мошенничестве с возвратом НДС

Саратов 2404:08
REGNUM

ФНС предупреждает граждан о мошенничестве с возвратом НДС

REGNUM03:39
Право.ру

В ФНС предупредили о мошенничестве с возвратом НДС

Право.ру03:38
Гарант

Налоговая служба сообщила о новом виде мошенничества

Гарант05:21
Глас Народа

ФНС России предупреждает о мошенничестве с возвратом НДС

Глас Народа03:15
СаратовБизнесКонсалтинг

Налоговая служба предупреждает о мошенничестве с возвратом НДС

СаратовБизнесКонсалтинг02:47

В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя
ТАСС06:19
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Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии

За действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина со ссылкой на предварительные данные на брифинге в понедельник.
Интерфакс02:24
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В МИД РФ прокомментировали задержания российских журналистов в Минске

Действия белорусских правоохранителей в отношении задержанных российских журналистов являются непропорциональными, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова 10 августа на своей странице в Facebook.
ИА Красная Весна09:21

Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомости08:41
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Белорусский металлургический завод частично приостановил работу

Работа нескольких цехов на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в городе Жлобине приостановлена, сообщает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на несколько информированных источников в республике.
РИА Новости07:34
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Маас в разговоре с Помпео высказался об угрозах США в адрес фирм ФРГ

Маас заявил, что в ходе беседы с американским коллегой «выразил недоумение», в частности, в связи с угрозами американских сенаторов в адрес компании Faehrhafen Sassnitz GmbH — оператора порта, где пришвартовано судно-трубоукладчик «Академик Черский», являющееся возможным достройщиком газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском09:17