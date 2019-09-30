Общество
ВедомостиФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями
Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов. Налогоплательщикам массово приходят поддельные письма с требованием оплатить налоги по реквизитам, принадлежащим мошенникам, сообщает «РБК» со ссылкой на пресс-службу ФНС.
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Космос
Названо место скопления инопланетных зондов
Американский физик Джеймс Бенфорд (James Benford) предположил, что ко-орбитальные небесные тела, которые двигаются по той же орбите, что и Земля, могут быть инопланетными зондами.
Lenta.ru 20:02
Шоу-бизнес
Малышева объяснила, почему опухоль Заворотнюк не подлежит удалению
Известная российская врач и телеведущая популярной программы "Жить Здорово" Елена Малышева объяснила, почему онкологическая опухоль глиома, которую якобы диагностировали у Анастасии Заворотнюк не подлежит удалению хирургическим путем.
Ugpressa.ru 16:15
Политика
Мадуро назвал Россию одной из великих держав XXI века
Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что Россия входит в число наиболее могущественных государств текущего столетия.
ТАСС 21:42
Здоровье
Кремль отреагировал на угрозы врачей НИИ Блохина уволиться
В Кремле надеются, что Минздрав примет меры для прояснения ситуации с врачами онкоцентра им. Блохина, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 09:15
Общество
Путин подписал закон о льготах для огородников и садоводов
Президент Владимир Путин подписал закон, приводящий Налоговый кодекс в соответствие с нормами закона о садоводстве и огородничестве и вводящий налоговые льготы для садоводов и огородников.
Российская газета вчера в 15:42
Армия и оружие
Молодая военнослужащая погибла от взрыва гранаты в Донбассе
Военнослужащая 24-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины "Айдар" Анастасия Витовская погибла в Донбассе, сообщает батальон на своей странице в Facebook.
Народные новости 09:28
Армия и оружие
Британия пребывает в состоянии войны из-за кибератак
Глава штаба обороны Великобритании Ник Картер заявил, что страна словно пребывает в состоянии войны из-за частых кибератак со стороны России или других стран.
Газета.Ru 02:59
Шоу-бизнес
Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре
Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
Ugpressa.ru вчера в 05:38
Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
Как уточнили в Сбербанке, снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября (кроме продукта "Военная ипотека" и "Программы государственной поддержки для семей с детьми"), составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.
РИА Новости 03:19
Общество
В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»
В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru 17:31
Политика
В Госдуме прокомментировали условия ФРГ для снятия санкций с России
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта о том, что для снятия или ослабления антироссийских санкций необходим прогресс в реализации минских договорённостей.
RT на русском 08:11
Авто
Российский завод Toyota завершает выпуск четвертого Toyota RAV4
Уже 1 октября на конвейер завода Toyota, расположенного в Санкт-Петербурге, встанет RAV4 пятой генерации. Новинка создана на платформе TNGA.
Новые автомобили 06:16
Политика
Грета Тунберг приглашена в Госдуму
Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.
Вести.Ru 21:43
Политика
Зеленский отказался проводить расследования по приказу из-за границы
Власти Украины не будут вести расследований по приказам из других стран, заявил президент Владимир Зеленский.
РБК 09:36
Здоровье
Депутат Госдумы предложил увеличить число плановых проверок медучреждений
Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич предложил увеличить число плановых проверок медучреждений, пересмотрев методику их группировки по степени риска и добавив туда показатели смертей, осложнений и жалоб, которые сейчас не учитываются, соответствующее предложение депутат направил главе Росздравнадзора Михаилу Мурашко.
РИА Новости 20:16
Происшествия
В Забайкалье мужчина выжил после нападения медведя
Аргументы и Факты 22:03
Кино
В Сети появился тизер нового сезона «Очень странных дел»
В Сети появился тизер четвертого сезона американского сериала "Очень странные дела". Ролик был размещен на странице в YouTube.
Газета.Ru 20:34
Политика
«Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке
Российская газета 19:03
Гаджеты
Стала известна дата выхода Windows 10 (1909)
Электронный ключ Windows 10 версии 1909 с номером сборки 18363.356 стал доступен на сервере обновлений WSUS.
The GEEK 05:03
Футбол
Массовая драка между сборными Грузии и Казахстана попала на видео
Московский Комсомолец 09:27
Политика
Рейсы МАУ в Алматы оказались убыточными из-за облета России
«Запрет использования воздушного пространства РФ для украинских перевозчиков привел к значительному увеличению продолжительности рейса Киев — Алматы — с 5 ч 20 мин до 6 ч 35 мин — и, соответственно, дополнительным расходам, покрыть которые не представляется возможным даже с учетом эффекта от транзитных перевозок», — говорится в сообщении.
Украина.ру 08:27
Происшествия
На Сахалине санитарка интерната насмерть обварила ребенка в ванне
Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области, по предварительной версии, ребенок погиб из-за ошибки палатной санитарки отделения милосердия дома-интерната.
Российская газета 21:36
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма 13:15
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.
РИА Новости вчера в 16:50
Политика
Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 08:27
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения армии Саудовской Аравии хуситами
Московский Комсомолец 05:27