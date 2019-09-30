Общество
КоммерсантъФНС предупредила о поддельных налоговых извещениях
В России участились случаи с поддельными уведомлениями об уплате налогов, сообщает РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС). В фиктивных письмах налогоплательщиков просят с помощью QR-кода перевести задолженность на счет мошенников.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
При уплате налога рекомендуется внимательно проверять реквизиты платежа, указанные в официальных налоговых уведомлениях, а также все сведения о налогооблагаемом имуществе (вид, номер, период владения и т.п.). Сумму налогов к уплате можно узнать в «Личном кабинете налогоплательщика» на официальном сайте ФНС или обратившись за налоговым уведомлением в любую инспекцию, пояснила пресс-служба.РБКвчера в 08:33
Подробнее о событии
Показать все источники
ФНС сообщила об участившихся случаях мошенничества с поддельными уведомлениями о налогах
Новая газетавчера в 10:06
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 01:34, Вашингтон
Политика
WSJ узнал об участии Помпео в разговоре Трампа и Зеленского
Государственный секретарь США Майк Помпео принял участие в июльском разговоре между американским и украинским президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
РБК вчера в 16:29
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери
Обо всем Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой в рамках шоу «Секрет на миллион».
Gazeta.SPb 29 сентября в 12:59
Политика
Россия и Белоруссия начнут разработку единого Налогового кодекса
В карте интеграции России и Белоруссии не идет речь о едином эмиссионном центре, заявил в интервью РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
РБК 01:00
Игры
The Coalition пообещала исправить «новаторскую» монетизацию Gears 5
Игромания.ру вчера в 17:38
Авто
Mitsubishi Pajero Sport получил версию в честь нового «Терминатора»
Mitsubishi решила не оставаться в стороне от премьеры новой части боевика, которую когда-то советские мастера синхронного перевода "обозвали" как "киборг-убийца": в России стартуют продажи специальной версии Pajero Sport, посвящённой выходу шестой части франшизы "Терминатор: Тёмные судьбы".
Российская газета вчера в 04:34
Спорт
Украинка Могучих объяснила отказ бороться с Ласицкене за золото чемпионата мира
18-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Могучих прокомментировала отказ от продолжения борьбы за золото чемпионата мира в Дохе в соревнованиях по прыжкам в высоту.
Чемпионат вчера в 17:04
Кино
Дэниел Крейг рассказал о завершении съемок бондианы «Не время умирать»
iReactor вчера в 23:42
Шоу-бизнес
Ани Лорак показала фото из ванной
Украинская певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек), недавно отпраздновавшая 41-й день рождения опубликовала в своем Instagram свежее фото.
Московский Комсомолец вчера в 07:41
Происшествия
Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД
Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.
Известия 29 сентября в 14:58
Экономика
Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию
В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
REGNUM вчера в 00:13
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Политика
Вице-спикер сейма Польши узнала о запрете въезда в Россию
Как сообщила «Польскому радио» вице-спикер сейма (нижней палаты парламента) Польши Малгожата Госевская, во время своей поездки в Белоруссию 29 сентября она узнала, что ей запрещён въезд в Российскую Федерацию.
REGNUM вчера в 10:24
Происшествия
Житель Забайкалья попал в больницу после нападения медведя
Российская газета 00:34
Происшествия
Женщина разрешила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
Газета.Ru вчера в 07:28
Шоу-бизнес
Настя Каменских рассказала о своих отношениях с Потапом
Напомним, что Потап и Настя связали себя узами брака этим летом. До свадьбы они тщательно скрывали свой роман на протяжении целых пяти лет.
ГЛАС.RU вчера в 11:34
Шоу-бизнес
Нарколог прокомментировал поведение Бочкаревой, задержанной с кокаином
Врач-нарколог Алексей Казанцев прокомментировал видео с задержанием звезды сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой.
ФедералПресс вчера в 23:49
Финансы
Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке
Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости вчера в 19:10
Общество
Составлен рейтинг регионов России по приверженности ЗОЖ
Регионы Северного Кавказа лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
RT на русском вчера в 05:16
Общество
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru вчера в 09:13
Общество
Оклады судей и правоохранителей увеличатся с 1 октября
Согласно постановлению правительства, с учетом уровня инфляции с 1 октября на 4,3% повышаются оклады по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, а также таможенных органов.
ТАСС вчера в 17:13
Общество
Знаки Зодиака, с которыми все хотят дружить
Весы - знак, который стремится к гармонии. Если у него все хорошо, то общаться с ним и дружить – это сплошное удовольствие.
Московский Комсомолец 29 сентября в 16:42
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Политика
Украинский шоумен рассказал о русификации Львова
News.ru вчера в 00:29
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28
Политика
Россия рассчитывает на согласование «формулы Штайнмайера» в Минске
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия надеется на согласование "формулы Штайнмайера" по Донбассу.
Газета.Ru 00:15
Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
Газета.Ru вчера в 10:19
Кино
Человек-паук останется в киновселенной Marvel
Глава Marvel Studios Кевин Файги испытал радость, получив известие о том, что Человек-паук останется супергероем киновселенной Marvel.
REGNUM 28 сентября в 04:08
Авто
Toyota Camry стала полноприводной
Компания Toyota представила полноприводную модификацию e-Four для седана Camry последнего поколения.
Журнал Авто.ру вчера в 12:07
Гаджеты
Акция невиданной щедрости: AMD дарит AAA-игру покупателям видеокарт
Компания AMD запустила акцию, по которой покупателям видеокарт Radeon RX 5700 XT, Radeon RX 5700, Radeon RX 590, Radeon RX 580 и Radeon RX 570 предлагается на выбор одна или две игры AAA-категории.
Игромания.ру вчера в 16:08
Культура
Собчак прокомментировала отсутствие ее программы на Первом канале
Ранее стало известно, что Первый канал удалил промо-ролик с участием Собчак, где говорится, что она будет телеведущей знаменитого ток-шоу "Пусть говорят".
VSE42.RU вчера в 20:13