При уплате налога рекомендуется внимательно проверять реквизиты платежа, указанные в официальных налоговых уведомлениях, а также все сведения о налогооблагаемом имуществе (вид, номер, период владения и т.п.). Сумму налогов к уплате можно узнать в «Личном кабинете налогоплательщика» на официальном сайте ФНС или обратившись за налоговым уведомлением в любую инспекцию, пояснила пресс-служба.

с чего всё началось

В России участились случаи с поддельными уведомлениями об уплате налогов, сообщает РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС). В фиктивных письмах налогоплательщиков просят с помощью QR-кода перевести задолженность на счет мошенников.

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