Налогоплательщикам по «Почте России» поступают поддельные письма якобы из налоговой с предложением перевести сумму задолженности на счет, принадлежащий мошенникам, сообщила РБК пресс-служба ФНС. О получении фиктивного налогового уведомления сообщил в Facebook пользователь Денис Виленский.

с чего всё началось

Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов. Налогоплательщикам массово приходят поддельные письма с требованием оплатить налоги по реквизитам, принадлежащим мошенникам, сообщает «РБК» со ссылкой на пресс-службу ФНС.

ФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями

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