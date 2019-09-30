Общество
ВедомостиФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями
Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов. Налогоплательщикам массово приходят поддельные письма с требованием оплатить налоги по реквизитам, принадлежащим мошенникам, сообщает «РБК» со ссылкой на пресс-службу ФНС.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
Налогоплательщикам по «Почте России» поступают поддельные письма якобы из налоговой с предложением перевести сумму задолженности на счет, принадлежащий мошенникам, сообщила РБК пресс-служба ФНС. О получении фиктивного налогового уведомления сообщил в Facebook пользователь Денис Виленский.РБКвчера в 08:33
Подробнее о событии
Показать все источники
ФНС сообщила об участившихся случаях мошенничества с поддельными уведомлениями о налогах
Новая газетавчера в 10:06
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 04:36, Вашингтон
Политика
Опубликовано новое стихотворение Лаврова
Российский МИД опубликовал на своей странице в фейсбуке новое стихотворение главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.
Газета.Ru 04:08
Авто
Volkswagen планирует сделать Skoda конкурентом для Hyundai и Kia
32CARS.ru вчера в 23:21
Политика
В сенате США будет рассмотрен вопрос об импичменте Трампа
Члены сената США будут вынуждены заняться рассмотрением дела, в котором речь идет об импичменте главе Штатов Дональду Трампу.
Капитал страны 01:22
Авто
Audi начала прием заказов на Audi Q3 с полным приводом в России
В России стартовали продажи нового кроссовера Audi Q3 с полным приводом.
Новые автомобили вчера в 23:15
Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой в 46 лет
Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb вчера в 20:01
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Политика
Зеленский встретился с Томом Крузом
Президент встретился с артистом в своем офисе 30 сентября.
Газета.Ru 03:33
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 29 сентября в 09:19
Политика
Путин подписал указ об осеннем призыве
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве с октября по декабрь 2019 года 132 тыс. граждан России на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих ее по призыву.
ТАСС 03:55
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском вчера в 07:02
Политика
Премьер Украины рассказал о связи СБУ с контрабандистами
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о связи сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), работавших при предыдущей власти, с контрабандистами.
RT на русском 02:36
Общество
Анджелина Джоли привела детей на премьеру «Малефисенты 2»
44-летняя Анджелина Джоли привела на премьеру фильма «Малефисента 2: Владычица тьмы», где она сыграла главную роль, всех своих детей.
Киноафиша России 04:19
Наука
У кандидатов в члены РАН измерили научную значимость
Ранее РАН запустила сайт, на котором будут размещаться списки кандидатов по отделениям в академики и члены-корреспонденты, а также краткие справки о них с прилагаемой к заявке информацией.
Газета.Ru вчера в 09:22
Театры
В Москве началось прощание с Марком Захаровым
Прощание с народным артистом Марком Захаровым началось во вторник в 10:00 (мск) в театре «Ленком», который режиссер возглавлял более 40 лет.
Известия 03:23
Здоровье
В США число жертв вейпов увеличилось до 15 человек
В Соединенных Штатах число связанных с вейпингом смертей увеличилось до 15.
Российская газета вчера в 21:19
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
Ограничения затронут гаджеты, которые работают на операционных системах Android 2.3.7 и iOS 8. "В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 18:27
Происшествия
Столичное управление МВД подало в суд на Навального и его сторонников
Главное управление МВД по Москве 30 сентября подало два иска в Симоновский районный суд Москвы.
РБК 04:30
Экономика
Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян
Минфин давно планировал расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.
РБК 02:00
Политика
В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией
Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, который возглавляет рабочую группу на переговорах с российской стороной по вопросам экономической интеграции двух стран, объяснил, почему не публикуются документы по программе реализации Союзного государства, подписанные им на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в начале сентября.
RT на русском 03:57
Общество
В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»
В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Общество
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru вчера в 09:13
Кино
Трейлер «King’s man: Начало» появился в Сети
iReactor вчера в 04:23
Политика
Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.
РЕН ТВ 29 сентября в 20:17
Здоровье
В Забайкалье власти рекомендовали отказаться от разведения свиней
С середины сентября по сей день подтверждено уже 9 случаев заболевания домашних и диких свиней. В этой стране речь идет уже об эпидемии.
Национальное Аграрное Агентство 00:43
Энергетика
Нефть Brent показала крупнейшее квартальное падение в 2019 году
Нефть марки Brent в третьем квартале показала самое крупное падение в цене по сравнению с предыдущими двумя кварталами этого года.
РБК вчера в 18:46
Армия и оружие
В Пекине прошел крупнейший в истории Китая военный парад
В Пекине прошел крупнейший в истории Китайской народной республики (КНР) военный парад, приуроченный к 70-летию образования КНР.
Daily Storm 02:57
Происшествия
«Интерфакс»: расследование дела Голунова затянулось из-за занятости следователей в «московском деле»
Расследование обстоятельств задержания журналиста Ивана Голунова затормозилось из-за того, что следственную группу привлекли к делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 03:52
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Армия и оружие
Россия и Сирия потребовали от США покинуть оккупируемую территорию САР
Соединенным Штатам следует незамедлительно должны покинуть оккупируемую территорию Сирии, говорится в совместном заявлении координационных штабов России и САР.
REGNUM 04:08