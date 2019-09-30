Общество
ВедомостиФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями
Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов. Налогоплательщикам массово приходят поддельные письма с требованием оплатить налоги по реквизитам, принадлежащим мошенникам, сообщает «РБК» со ссылкой на пресс-службу ФНС.
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При уплате налога рекомендуется внимательно проверять реквизиты платежа, указанные в официальных налоговых уведомлениях, а также все сведения о налогооблагаемом имуществе (вид, номер, период владения и т.п.). Сумму налогов к уплате можно узнать в «Личном кабинете налогоплательщика» на официальном сайте ФНС или обратившись за налоговым уведомлением в любую инспекцию, пояснила пресс-служба.РБКвчера в 08:33
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ФНС сообщила об участившихся случаях мошенничества с поддельными уведомлениями о налогах
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