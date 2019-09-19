Экономика
ТАССФНС прекратит обмен финансовой информацией с Великобританией
Федеральная налоговая служба (ФНС) России может прекратить автоматический обмен финансовой информацией с Великобританией и ее территориями - островом Мэн, Гернси и Джерси, следует из пояснительной записки к проекту приказа ФНС, опубликованной на портале проектов нормативных правовых актов.
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ФНС не будет передавать Британии сведения о счетах ее граждан в России
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ФНС исключит Великобританию из списка автообмена финансовой информацией
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