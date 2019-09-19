Экономика
ТАССФНС прекратит обмен финансовой информацией с Великобританией
Федеральная налоговая служба (ФНС) России может прекратить обмен финансовой информацией с Великобританией и ее территориями - островом Мэн, Гернси и Джерси, следует из пояснительной записки к проекту приказа ФНС, опубликованной на портале проектов нормативных правовых актов.
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ФНС не будет передавать Британии сведения о счетах ее граждан в России
Аргументы и Фактывчера в 09:53
ФНС исключит Великобританию из списка автообмена финансовой информацией
Rambler News Serviceвчера в 09:01
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 05:46, Вашингтон
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Двое сотрудников «Спецсвязи» были убиты 20 сентября на железнодорожном вокзале «Брянск-1».
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МИД России отреагировал на слова генерала США о плане по прорыву ПВО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала слова американского генерала Джеффри Ли Харригяна, который заявил о наличии у США плана по прорыву ПВО в Калининграде на случай «агрессии» со стороны России.
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Общество
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RT на русском вчера в 23:25
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Опубликовано видео момента расстрела полицейских в Москве
Опубликовано видео момента расстрела московских полицейских на станции метро «Рязанский проспект».
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RT на русском 04:13
Армия и оружие
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Массовое десантирование военных и техники прошло в ходе розыгрыша основного этапа стратегических командно-штабных учений "Центр-2019", сообщает в пятницу Минобороны РФ.
РИА Новости 05:33
Происшествия
Задержанные в Японском море браконьеры из КНДР доставлены в Находку
В порт Находка прибыли задержанные северокорейские суда и экипажи, один из которых напал на российских пограничников в момент досмотра, сообщает РИА Новости.
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В НАТО заявили о существовании «моря Азимова»
Эксперт НАТО по морской безопасности Пол Бэкли в статье на сайте альянса, посвященной мерам обеспечения свободы судоходства, отметил важность открытого доступа к морям и заявил, что мины и подлодки являются «способами отрицания этой свободы доступа к морям».
Комсомольская правда 18 сентября в 23:36
Театры
Поддержавшую Павла Устинова актрису пригрозили уволить из театра
Lenta.ru вчера в 09:46
Политика
Космонавту отказали в новой должности из-за жены-американки
В настоящее время на сайте Центра подготовки космонавтов должность Маленченко указан как первый заместитель начальника ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина".
Газета.Ru 03:30
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Авто
Toyota опровергла информацию о новом Land Cruiser
Российское представительство ООО "Тойота Мотор" в своём письме заявило, что "информация о дате выхода, названии и технических подробностях нового поколения Land Cruiser" является "ложной".
Российская газета 01:18
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В Челябинске грузовик снес остановку
Фото из паблика "Типичный Челябинск" в соцсети "ВКонтакте" Сегодня утром на проспекте Победы произошла страшная авария: грузовой автомобиль снес ограждение и вылетел на трамвайную остановку, на которой в этот момент находились люди.
Вечерний Челябинск 02:34
Гаджеты
Apple выпустила операционную систему iOS 13
Американская корпорация Apple представила финальную версию операционной системы iOS 13 с тёмным режимом Dark Mode, сообщает ixbt.com.
Профиль 01:30
Армия и оружие
Раскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35
Появилась подробная информация о технических характеристиках новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35.
Российская газета 04:40
Происшествия
В Грозном локализовали пожар в торговом центре
Крупный пожар в торговом центре "Гранд Парк" в Грозном удалось локализовать на площади 700 квадратных метров, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 15:02
Политика
Сергей Аксенов переизбран главой Крыма
Ранее президент России Владимир Путин внес три кандидатуры на должность главы Крыма — действующего главы республики Сергея Аксенова (член «Единой России»), депутата Госдумы от ЛДПР Павла Шперова и руководителя крымского отделения КПРФ Сергея Богатыренко.
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Транспорт
В Шереметьево открылась третья взлетно-посадочная полоса
В международном аэропорту Шереметьево торжественно открылась третья взлетно-посадочная полоса.
Российская газета вчера в 11:18
Политика
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Игры
PC Gamer раньше времени «слил» информацию о Total War Saga: Troy
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Лера Кудрявцева запела к дню рождения мужа
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Детей из России облили горящим маслом в Турции
Газета.Ru вчера в 20:11
Наука
Искусственные кораллы спасают жизни морским обитателям
Команда изобретателей из Университета имени Бен-Гуриона представила свою новую разработку - искусственные кораллы из биопластика, которые помогут сохранить привычную жизнь морских обитателей.
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Умерла оперная певица Ирина Богачева
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Павла Устинова отпустили под подписку о невыезде
Павла Устинова отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Загрязнение воды было признано одной из главных причин рака
Ученые выяснили, что загрязняющие вещества в водопроводной воде могут провоцировать более чем 100 000 случаев рака за время жизни одного поколения американцев.
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