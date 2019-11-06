Экономика
Мойка78ФНС просит признать банкротом Всеволожский завод алюминиевых сплавов
Всеволожский завод алюминиевых сплавов (ВЗАС) могут признать банкротом. Иск о несостоятельности компании в субд подала Федеральная налоговая служба (ФСН). Заявление надзорного органа зарегистрировано в картотеке арбитражных дел 31 октября.
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с чего всё началось
ФНС банкротит Всеволожский завод алюминиевых сплавов Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Санкт-Петербургу направила в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области банкротный иск к ООО «Всеволожский завод алюминиевых сплавов» (ВЗАС).Коммерсантъ Санкт-Петербургвчера в 16:00
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Налоговая инспекция подала иск о банкротстве Всеволожского завода алюминиевых сплавов
Телеканал Санкт-Петербург03:53
Налоговая служба Петербурга просит признать банкротом крупный завод
Санкт-Петербургские ведомости05:33
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Первое и главное, что сделали авторы – примерили на большой седан LADA фирменный «Х-стиль», воплотив в нем все то, что уже есть на «Весте», «ИксРэе» и «Гранте»: Х-образный передок, рельефные выштамповки на боковинах и фары, которые ради хоть какой-то оригинальности пришлось заузить.
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Названа причина бедности большинства людей
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