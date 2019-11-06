Экономика

Мойка78Мойка78ФНС просит признать банкротом Всеволожский завод алюминиевых сплавов

Всеволожский завод алюминиевых сплавов (ВЗАС) могут признать банкротом. Иск о несостоятельности компании в субд подала Федеральная налоговая служба (ФСН). Заявление надзорного органа зарегистрировано в картотеке арбитражных дел 31 октября.
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с чего всё началось

Против лома есть прием

ФНС банкротит Всеволожский завод алюминиевых сплавов Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Санкт-Петербургу направила в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области банкротный иск к ООО «Всеволожский завод алюминиевых сплавов» (ВЗАС).
Коммерсантъ Санкт-Петербургвчера в 16:00

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Против лома есть прием

Коммерсантъ Санкт-Петербургвчера в 16:00

ФНС подала в арбитраж иск о банкротстве завода алюминиевых сплавов

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СМИ: в Петербурге крупный завод хотят признать банкротом

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Налоговая инспекция подала иск о банкротстве Всеволожского завода алюминиевых сплавов

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Налоговая служба Петербурга просит признать банкротом крупный завод

Санкт-Петербургские ведомости05:33

ФНС подала иск о банкротстве Всеволожского алюминиевого завода

КП - Санкт-Петербург08:05
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 18:33, Вашингтон
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Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН на заседании в пятницу поддержал предложенный Россией проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.
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В Сети опубликованы изображения большого седана LADA

Первое и главное, что сделали авторы – примерили на большой седан LADA фирменный «Х-стиль», воплотив в нем все то, что уже есть на «Весте», «ИксРэе» и «Гранте»: Х-образный передок, рельефные выштамповки на боковинах и фары, которые ради хоть какой-то оригинальности пришлось заузить.
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