ФНС банкротит Всеволожский завод алюминиевых сплавов Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Санкт-Петербургу направила в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области банкротный иск к ООО «Всеволожский завод алюминиевых сплавов» (ВЗАС).

с чего всё началось

Всеволожский завод алюминиевых сплавов (ВЗАС) могут признать банкротом. Иск о несостоятельности компании в субд подала Федеральная налоговая служба (ФСН). Заявление надзорного органа зарегистрировано в картотеке арбитражных дел 31 октября.

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