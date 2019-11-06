В 2017 году Межрайонная инспекция ФНС № 24 по Санкт-Петербургу привлекла ВЗАС к ответственности за совершение налогового правонарушения и оштрафовала за неуплату налога на прибыль и НДС на сумму 403,8 млн рублей, следует из данных картотеки арбитражных дел.

с чего всё началось

В 2017 году петербургская ФНС уже привлекала ВЗАС к ответственности из-за неуплаты налога на прибыль и НДС на сумму, превышающую 400 млн рублей. Ранее заявление о банкротстве завода в арбитраж направила компания из Москвы «Гранат-Машстрой», однако иск не был принят из-за нарушений.

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