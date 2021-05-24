ФНС проверит информацию о переводе курьеров «Яндекс.Еды» и Delivery Club на экономию на налогах. Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка обратилось в ведомство с заявлением, что агрегаторы массово переводят своих курьеров в самозанятые, пишет «Коммерсант».

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С чего всё началось Курьеров загоняют в штат Члены ассоциации, развивающие свою розницу и e-commerce, просят «дать оценку» практике агрегаторов доставки, включая «Яндекс.Еду» и Delivery Club (совместный проект Mail.ru Group и Сбербанка), массово переводящих курьеров в самозанятые, экономя на налоговых выплатах. Коммерсантъ 17:57