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ФНС проверит «Яндекс.Еду» и Delivery Club на махинации с налогами

ФНС проверит информацию о переводе курьеров «Яндекс.Еды» и Delivery Club на экономию на налогах. Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка обратилось в ведомство с заявлением, что агрегаторы массово переводят своих курьеров в самозанятые, пишет «Коммерсант».В источнике

С чего всё началось

Курьеров загоняют в штат

Члены ассоциации, развивающие свою розницу и e-commerce, просят «дать оценку» практике агрегаторов доставки, включая «Яндекс.Еду» и Delivery Club (совместный проект Mail.ru Group и Сбербанка), массово переводящих курьеров в самозанятые, экономя на налоговых выплатах.
Коммерсантъ17:57

Подробнее о событии

Налоговиков попросили проверить «Яндекс.Еду» и Delivery Club

Adindex.ru02:13

ФНС попросили проверить компании по доставке из-за самозанятых курьеров

Телеканал 360°01:48

Delivery Club и «Яндекс.Еду» уличили в незаконной экономии

ФедералПресс23:09

ФНС проверит «Яндекс.Еду» и Delivery Club на махинации с налогами

News.ru22:50

Поставщики рыбы пожаловались в ФНС на «Яндекс.Еду» и Delivery Club

URA.Ru21:12

Курьеров загоняют в штат

Коммерсантъ17:57
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РИА Новости02:31

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