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ФНС раскрыла потери бюджета от вывода активов во время проверок

Документ предоставит налоговому органу право оперативно блокировать имущество компаний и индивидуальных предпринимателей после вынесения решения о выездной проверке.
РБК
Наиболее распространенная схема вывода имущества сегодня связана с преднамеренным банкротством, заявил замглавы ФНС.
РБК
Бизнес-омбудсмен Борис Титов обращает внимание, что крупные компании, заплатившие не менее 2 млрд руб. налогов за последние три года, выведены из-под новых полномочий ФНС, а мера касается только малого и среднего бизнеса.
РБК
В 2021 году убыток оценивается в 4 трлн руб, при этом должникам было списано 98% долга.
KM.ru

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РБК: в ФНС заявили о потере бюджета от вывода активов во время проверок
Solenka.infoвчера в 11:16
ФНС раскрыла потери бюджета от вывода активов во время проверок
РБКвчера в 09:42
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