Бизнес-омбудсмен Борис Титов обращает внимание, что крупные компании, заплатившие не менее 2 млрд руб. налогов за последние три года, выведены из-под новых полномочий ФНС, а мера касается только малого и среднего бизнеса.
«Минпромторг России разработал поправки в Налоговый кодекс, предполагающие повышение минимального порога стоимости легкового автомобиля, на который распространяется "налог на роскошь", с трех миллионов рублей до десяти миллионов рублей», — говорится в сообщении министерства.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Франции Эммануэля Макрона, что он не верит, что спецоперация России на Украине нацелена на борьбу с нацизмом.
Нет оснований предполагать, что астероид в обозримом будущем может упасть на Землю, считает профессор кафедры вычислительной физики и моделирования физических процессов Института физики, директор Астрономической обсерватории им. Энгельгардта Казанского федерального университета Юрий Нефедьев.
Вашингтон по-прежнему готов обсуждать с Москвой любые совместные озабоченности в сфере безопасности, США "четко продемонстрировали" это за прошедшие месяцы, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.