Элемент прогрессии НДФЛ для доходов выше 5 млн руб. в год был введен в 2020 году по инициативе президента Владимира Путина, объяснявшейся необходимостью найти постоянный источник финансирования лечения редких болезней у детей.
Дополнительные поступления в федеральный бюджет также обеспечили сборы НДФЛ с купонного дохода по облигациям федерального займа (ОФЗ) и по доходам от корпоративных облигаций, выпущенных после 1 января 2017 года.
В целом налоговая нагрузка на состоятельных россиян увеличилась менее чем на 2% в результате введения прогрессии по НДФЛ: дополнительные выплаты с доходов физлиц составили около 1,7% всех сборов НДФЛ в 2021 году, которые достигли почти 4,9 трлн руб.
Если лидер ЛДПР Владимир Жириновский заразился омикроном и оказался в больнице, несмотря на восемь прививок, то, скорее всего, он просто чувствовал себя уверенно и случайно оказался в эпидемиологически опасной ситуации, считает врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
Счетная палата направила обращение в Генеральную прокуратуру из-за признаков нарушения Земельного кодекса при изъятии земли под строительство трассы М-12 Москва — Казань, говорится в отчете Счетной палаты (у РБК есть копия).