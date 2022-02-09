В целом налоговая нагрузка на состоятельных россиян увеличилась менее чем на 2% в результате введения прогрессии по НДФЛ: дополнительные выплаты с доходов физлиц составили около 1,7% всех сборов НДФЛ в 2021 году, которые достигли почти 4,9 трлн руб.