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ФНС раскрыла сборы повышенного налога на большие зарплаты

Элемент прогрессии НДФЛ для доходов выше 5 млн руб. в год был введен в 2020 году по инициативе президента Владимира Путина, объяснявшейся необходимостью найти постоянный источник финансирования лечения редких болезней у детей.
РБК
«Экономика восстанавливается более быстрыми темпами, зарплата у богатых, людей с хорошими доходами растет», — пояснял в конце 2021 года глава Минфина Антон Силуанов причины повышенных сборов.
РБК
Дополнительные поступления в федеральный бюджет также обеспечили сборы НДФЛ с купонного дохода по облигациям федерального займа (ОФЗ) и по доходам от корпоративных облигаций, выпущенных после 1 января 2017 года.
РБК
В целом налоговая нагрузка на состоятельных россиян увеличилась менее чем на 2% в результате введения прогрессии по НДФЛ: дополнительные выплаты с доходов физлиц составили около 1,7% всех сборов НДФЛ в 2021 году, которые достигли почти 4,9 трлн руб.
РБК

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