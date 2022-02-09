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ФНС раскрыла сборы повышенного налога на большие зарплаты

Бюджетная система России в 2021 году собрала 636,4 млрд руб. налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по повышенной ставке 15%, следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС), с которыми ознакомился РБК.
РБК
С 1 января 2021 года россияне, зарабатывающие свыше 5 млн руб. в год, платят НДФЛ по ставке 15%.
РБК
На 2022–2024 годы Минфин заложил в закон о бюджете сборы в размере 79–90 млрд руб. с высоких доходов.
РБК
Минфин России в 2022–2024 годах не собирается повышать ставки налога на доходы физических лиц, налога на прибыль и налога на добавленную стоимость.
Коммерсантъ

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ФНС назвала сумму сборов повышенного налога на большие зарплаты
Профиль21:22
В России в 2021 году собрали 636,4 млрд руб. НДФЛ по повышенной ставке 15%
Накануне.Ru19:45
ФНС раскрыла сборы повышенного налога на большие зарплаты
РБК16:00
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